Прямой эфир

В Беларуси в 2018 году пенсии планируют повышать один раз

18 декабря 2017 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бюджет 2018 года сохраняет социальную направленность. Депутаты Палаты представителей рассматривают его проект в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси в 2018 году пенсии планируют повышать один раз-1

Рост ВВП определен в размере 1,2 %. Инфляция, по планам, не превысит 7,5 пунктов. Для расчета принят консервативный сценарий внешних условий исходя из цен на нефть – 43 доллара за баррель. Курс доллара заложен на уровне 2 рублей 38 сотых копейки. Окончательно утвердить бюджет в Палате представителей должны на этой неделе.

В Беларуси в 2018 году пенсии планируют повышать один раз-4

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы имеем уже опыт формирования бюджета предыдущих лет и опыт показывает – да, это определенная стабильность, это определенная точка отсчета уверенности в формировании нашего бюджета. Депутаты одобрили такой подход, потому что мы видим: у нас в этом году экономика имеет динамику развития, она набирает обороты, о чем свидетельствуют макроэкономические показатели: рост валого внутреннего продукта, экспортные составляющие. Мы видим, что да, при таком развитии мы будем наполнять доходную часть бюджета за счет роста  нашей экономики.

В Беларуси в 2018 году пенсии планируют повышать один раз-7

Уже известно, что пенсии в 2018 году повысятся один раз.

Размер пособия по безработице пересматриваться не будет.

# общество # Фотофакт # Парламент Беларуси # Людмила Добрынина

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько стоит елка в этом году? 18 декабря открываются елочные базары
18 декабря 2017 10:26

Сколько стоит елка в этом году? 18 декабря открываются елочные базары

Study in Belarus. Иностранные студенты ГрГУ имени Янки Купалы рассказывают, за что любят нашу страну
18 декабря 2017 08:15

Study in Belarus. Иностранные студенты ГрГУ имени Янки Купалы рассказывают, за что любят нашу страну

«Мы готовы обеспечить весь спектр услуг спортсменам». В Городке открыли первый бассейн
18 декабря 2017 07:58

«Мы готовы обеспечить весь спектр услуг спортсменам». В Городке открыли первый бассейн