В Беларуси в 2018 году пенсии планируют повышать один раз

Рост ВВП определен в размере 1,2 %. Инфляция, по планам, не превысит 7,5 пунктов. Для расчета принят консервативный сценарий внешних условий исходя из цен на нефть – 43 доллара за баррель. Курс доллара заложен на уровне 2 рублей 38 сотых копейки. Окончательно утвердить бюджет в Палате представителей должны на этой неделе.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы имеем уже опыт формирования бюджета предыдущих лет и опыт показывает – да, это определенная стабильность, это определенная точка отсчета уверенности в формировании нашего бюджета. Депутаты одобрили такой подход, потому что мы видим: у нас в этом году экономика имеет динамику развития, она набирает обороты, о чем свидетельствуют макроэкономические показатели: рост валого внутреннего продукта, экспортные составляющие. Мы видим, что да, при таком развитии мы будем наполнять доходную часть бюджета за счет роста нашей экономики.