«Получение дополнительных доходов будем направлять на увеличение заработной платы»: сформирован проект бюджета 2018 года

Новости Беларуси. Депутаты приняли проект бюджета на 2018 год в первом чтении. В его основе лежит консервативный сценарий развития внешних условий. Темп роста ВВП Беларуси планируется на уровне – 101,2 %, а доходность рассчитана исходя из цены на нефть – 43 доллара за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект главного финансового документа сформирован с профицитом. Он сохранит социальную направленность и учитывает обязательства Беларуси по внешним долгам. Окончательно утвердить бюджет в Палате представителей должны на этой неделе.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Запланированы реальные источники исполнения обязательств по нашему государственному долгу. Прежде всего по внешнему, конечно же, и по внутреннему долгу. 2,5 миллиарда долларов мы должны погасить, в том числе за счет той подушке безопасности, которую мы создали за счет выпуска еврооблигаций в текущем году. Также мы намерены завершить программу с Евразийским фондом стабилизации и развития – у нас еще два транша – 6 и 7, то есть 400 миллионов долларов мы должны получить.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Фонд оплаты труда в бюджетной сфере предусмотрен с ростом в 10 %, а среднемесячная заработная плата с ростом в 14 %. Мы постепенно в течение года за счет развития нашей экономики, получение дополнительных доходов будем направлять на увеличение заработной платы в бюджетной сфере. Если говорить по основным нашим направлениям, как мы видим, это поддержка реального сектора экономики через наши госпрограммы.