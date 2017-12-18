Эксперт в области любовных отношений: «Считаю, что в семье пульт управления – у женщины»

Новости Беларуси. О семейных ценностях и демографической безопасности говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Марина Осмоловская, тренер-консультант по позитивному мышлению, эксперт в области любовных отношений:

Я считаю, что женщина управляет в семье, главная, пульт управления – у женщины.

Что такое пульт?

Это – её желание развиваться, не стоять на месте. Потому что любые отношения, и та любовь, про которую Вы говорили: «Я её люблю и буду любить всю жизнь» – все отношения претерпевают изменения, и не может быть всё время пик, обязательно будет спад.

Егор Хрусталёв, ведущий:

По Вашему мнению, на сколько состоит возможность людям быть вместе, сохранить семью и семейное счастье в этой самой интимной сфере – на половину, на 30%?

Марина Осмоловская:

Не меньше, чем на половину.

Не будем уменьшать.

Потому что для того, чтобы появился ребёнок на свет – а мы про это сейчас и говорим, про то, чтобы увеличилась демография – люди должны друг друга хотеть, не только просто любить на каком-то платоническом уровне. Должно быть желание.