350 домов остались без воды в Витебске из-за коммунальной аварии

Новости Беларуси. В Витебске ликвидируют крупную коммунальную аварию. Накануне 350 жилых домов за несколько часов остались без воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это порядка 35 тысяч жителей густонаселенных микрорайонов, а также ряд социальных объектов: два роддома, областная больница, онкодиспансер, детские сады и школы. Случилось это из-за прорыва водопровода. На месте работали три аварийные бригады, они перенаправили воду по другим линиям. Ближе к полуночи давление в трубах было стабилизировано.

Владислав Самуйло, главный инженер УП «Витебскводоканал»:

Хочу принести извинения жителям города за временные неудобства в связи с ухудшением качества питьевой воды. В связи с тем, что произошло нарушение потока движения жидкости воды в трубопроводах, произошел смыв отложений со стенок трубопровода и поступил в разводящую сеть, из-за этого произошло ухудшение питьевой воды.