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350 домов остались без воды в Витебске из-за коммунальной аварии

18 декабря 2017 12:30
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Новости Беларуси. В Витебске ликвидируют крупную коммунальную аварию. Накануне 350 жилых домов за несколько часов остались без воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

350 домов остались без воды в Витебске из-за коммунальной аварии -1

Это порядка 35 тысяч жителей густонаселенных микрорайонов, а также ряд социальных объектов: два роддома, областная больница, онкодиспансер, детские сады и школы. Случилось это из-за прорыва водопровода. На месте работали три аварийные бригады, они перенаправили воду по другим линиям. Ближе к полуночи давление в трубах было стабилизировано.

350 домов остались без воды в Витебске из-за коммунальной аварии -4

Владислав Самуйло, главный инженер УП «Витебскводоканал»:
Хочу принести извинения жителям города за временные неудобства в связи с ухудшением качества питьевой воды. В связи с тем, что произошло нарушение потока движения жидкости воды в трубопроводах, произошел смыв отложений со стенок трубопровода и поступил в разводящую сеть, из-за этого произошло ухудшение питьевой воды.

350 домов остались без воды в Витебске из-за коммунальной аварии -7

Ремонтные бригады продолжают работать на месте аварии.

Для полного восстановления системы необходимо не более суток.

Известно, что трубу, которая дала течь, проложили 40 лет назад. 

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Владислав Самуйло

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