Папа 6 детей об отцовском отпуске: «Достаточно на один день оставить одного мужика с одним ребёнком»

Новости Беларуси. О семейных ценностях и демографической безопасности говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Анна Ящук, кандидат экономических наук, эксперт в области семейной политики:

Главный залог успеха любой семьи – взаимоуважение и взаимопонимание. А как это сделать? Вот отцовский отпуск. Маленькое пояснение, чтобы все понимали, что это.

Это не значит – отца на 3 года в декретный отпуск.

Но, хотя бы, на месяц. Это – опыт Швеции, более 20 лет это применяется.

Анатолий Ширвель, журналист, отец шестерых детей:

Причём, это в первое полугодие, когда тяжелее всего.

Анна Ящук:

Да, в первое полугодие. И тогда будет взаимопонимание, и понимание труда женщины – что она на себе несёт в плане сопровождения воспитания. Это и будет взаимоуважение.

Анатолий Ширвель:

Я – за отпуск. Почему? Потому что роль отца – это не кормилец. Отец – это мужчина, это личность. Это – человек, который берёт на себя ответственность, принимает решения. Это – такой способ вести себя в обществе.

А сегодня, когда мы смотрим фильмы, отец – какой-то дядька в труселях, такой полутрезвый.

Это – образ мужчины, отца. Но отец – это ведь не это. Отец – это тот, который заботится, любит, который всех обнимет, который поможет, который выслушает. Вот это – отец. Мой брат первого своего ребёнка – случилась трагедия, потому что, во многом, не было времени уделять внимание этому ребёнку. И, когда будет отпуск – можно приходить домой, строить жену, задавать вопросы: «Чем ты занималась, ты же дома сидишь с ребёнком?» Достаточно один день, не месяц даже и не два, один день оставить одного мужика с одним ребёнком, чтобы он покормил, сменил памперсы, убрался в доме, приготовил еду, постирал – сделал всю домашнюю работу. Я бы посмотрел на такого отца.