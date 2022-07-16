«Семь стран-участниц, более 500 танцоров». Как проект Dream Dance Fest заставляет Витебск танцевать?

У нас в гостях Александр Лавринович, организатор этого проекта. Он все про него знает и сейчас нам расскажет.

Новости Беларуси. В 2022 году в Витебске в рамках фестиваля «Славянский базар» уже в 4-й раз пройдет Международный танцевальный проект Dream Dance Fest, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь .

Александр Меженный, ведущий : Утро началось со станочка, с класса танцевального или все-таки беготня, связанная с проектом?

Александр Лавринович: Семь стран-участниц, более 500 танцоров, которые прошли отборы в своих странах. В этом году наш проект знаменателен тем, что отборочные туры прошли не только в Беларуси и России, но и к нам присоединились Армения, Казахстан и Узбекистан. Это где прошли национальные отборочные туры, определили лучших танцоров. Вообще в проекте за четыре года приняло участие более 10 тысяч танцоров, которые проходили отборы, и только 500 стали участниками финала в этом году. Сегодня уже ближе к 17:00 мы объявим победителя, который через год, надеюсь, будет блистать на сцене Летнего амфитеатра в церемонии открытия – на самом главном мероприятии «Славянского базара» в Витебске.

Юлия Самусенко, ведущая:

Ну хорошо, расскажите, в чем суть вашего проекта?

Александр Лавринович:

Суть – раскрыть таланты, найти танцоров не только Беларуси и России, но и многих других стран. Наша задача – влюбить в танец большее количество людей. Но вообще 28 лет фестиваль пел. На 29-й год, четыре года назад, фестиваль затанцевал. И мы рады, что в рамках фестиваля появился официальный танцевальный проект, который наравне с вокальным конкурсом двигает танцевальную культуру и рассказывает: ну, без танца никак. Согласитесь, Александр, ну без танца же никак!

Александр Меженный:

Я сижу и вот так шансы прикидываю. Возрастные ограничения есть какие?

Александр Лавринович:

У нас возрастных ограничений нет, мы уже отдельную номинацию за кадром выделили для Александра. Там что-то придумаем, как правильно поступить.

Александр Меженный:

На самом деле, шутки шутками, а судьи кто?

Александр Лавринович:

Международное жюри (всех перечислять не буду), но в этом году к нам приехала народная артистка Узбекистана Рушана Султанова. А председатель жюри Наталья Карчевская – балетмейстер, а ныне ректор Белорусского государственного института культуры.

«После проекта обладатели Гран-при становятся самыми настоящими звездами»