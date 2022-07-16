«Семь стран-участниц, более 500 танцоров». Как проект Dream Dance Fest заставляет Витебск танцевать?
Новости Беларуси. В 2022 году в Витебске в рамках фестиваля «Славянский базар» уже в 4-й раз пройдет Международный танцевальный проект Dream Dance Fest, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
У нас в гостях Александр Лавринович, организатор этого проекта. Он все про него знает и сейчас нам расскажет.
«Семь стран-участниц, более 500 танцоров». О проекте Dream Dance Fest
Александр Меженный, ведущий:
Утро началось со станочка, с класса танцевального или все-таки беготня, связанная с проектом?
Александр Лавринович, организатор IV Международного танцевального проекта Dream Dance Fest:
Нет, только хореография, ничего лишнего!
Александр Меженный:
Расскажи нам про фестиваль. Какие направления представлены, какое количество участников, из каких стран приехали?
Александр Лавринович:
Семь стран-участниц, более 500 танцоров, которые прошли отборы в своих странах. В этом году наш проект знаменателен тем, что отборочные туры прошли не только в Беларуси и России, но и к нам присоединились Армения, Казахстан и Узбекистан. Это где прошли национальные отборочные туры, определили лучших танцоров. Вообще в проекте за четыре года приняло участие более 10 тысяч танцоров, которые проходили отборы, и только 500 стали участниками финала в этом году. Сегодня уже ближе к 17:00 мы объявим победителя, который через год, надеюсь, будет блистать на сцене Летнего амфитеатра в церемонии открытия – на самом главном мероприятии «Славянского базара» в Витебске.
«Влюбить в танец большее количество людей». В чем суть проекта?
Юлия Самусенко, ведущая:
Ну хорошо, расскажите, в чем суть вашего проекта?
Александр Лавринович:
Суть – раскрыть таланты, найти танцоров не только Беларуси и России, но и многих других стран. Наша задача – влюбить в танец большее количество людей. Но вообще 28 лет фестиваль пел. На 29-й год, четыре года назад, фестиваль затанцевал. И мы рады, что в рамках фестиваля появился официальный танцевальный проект, который наравне с вокальным конкурсом двигает танцевальную культуру и рассказывает: ну, без танца никак. Согласитесь, Александр, ну без танца же никак!
Александр Меженный:
Я сижу и вот так шансы прикидываю. Возрастные ограничения есть какие?
Александр Лавринович:
У нас возрастных ограничений нет, мы уже отдельную номинацию за кадром выделили для Александра. Там что-то придумаем, как правильно поступить.
Александр Меженный:
На самом деле, шутки шутками, а судьи кто?
Александр Лавринович:
Международное жюри (всех перечислять не буду), но в этом году к нам приехала народная артистка Узбекистана Рушана Султанова. А председатель жюри Наталья Карчевская – балетмейстер, а ныне ректор Белорусского государственного института культуры.
«После проекта обладатели Гран-при становятся самыми настоящими звездами»
Юлия Самусенко:
Но в прошлом году награда уехала в Россию, мы знаем…
Александр Лавринович:
Да, город Саров.
Юлия Самусенко:
А, может быть, есть какие-то уже прогнозы на этот год? И какие шансы у Беларуси?
Александр Лавринович:
Я могу сказать, что прогнозы на этот год точно есть. Я уверен, что победит коллектив, который ярко представит танцевальную культуру не только в этом году, но и в следующем на сцене амфитеатра, как это делал коллектив «Задоринки» из Сарова, они позавчера на открытии работали в концерте с участием главы государства. Они блистали. Это звезды, понимаете? После проекта обладатели Гран-при становятся самыми настоящими звездами, которых приглашают в концерты самого крутого и масштабного уровня.
Александр Меженный:
Ну вот чувствуется, что Александр влюблен в свой проект, влюблен в танец – значит все получится. Я уверен, что на танцполе будет жарко.
Александр Лавринович:
Не то слово! Ну будут разрывать, ну что сказать.
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