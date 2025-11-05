Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Лавринович

Получили около 17 тыс. заявок! Генеральный продюсер рассказал, как выбирали актёров в сериал «Зумеры
05 ноября 2025 17:37

Получили около 17 тыс. заявок! Генеральный продюсер рассказал, как выбирали актёров в сериал «Зумеры

Интерактивный сериал «Зумеры» выйдет осенью! Как голос зрителей изменит сюжет истории?
24 сентября 2025 17:29

Интерактивный сериал «Зумеры» выйдет осенью! Как голос зрителей изменит сюжет истории?

В Беларуси снимают необычный сериал про зумеров. Генеральный продюсер поделился подробностями
26 августа 2025 09:10

В Беларуси снимают необычный сериал про зумеров. Генеральный продюсер поделился подробностями

Минчане завоевали Гран-при Международного танцевального проекта Dream Dance Fest
11 июля 2024 10:13

Минчане завоевали Гран-при Международного танцевального проекта Dream Dance Fest

Более 500 артистов. Рассказываем о танцевальном проекте Dream Dance Fast
10 июля 2024 18:54

Более 500 артистов. Рассказываем о танцевальном проекте Dream Dance Fast

«Семь стран-участниц, более 500 танцоров». Как проект Dream Dance Fest заставляет Витебск танцевать?
16 июля 2022 13:34

«Семь стран-участниц, более 500 танцоров». Как проект Dream Dance Fest заставляет Витебск танцевать?

«С каждым разом всё лучше и лучше». Телепроект «Кубок дружбы» собрал в Минске участников из 9 стран
31 января 2022 10:02

«С каждым разом всё лучше и лучше». Телепроект «Кубок дружбы» собрал в Минске участников из 9 стран

«Играть сегодня буду весёлую песню». На Gomel Fest – 2021 приехали более 3 тысяч конкурсантов
19 ноября 2021 19:48

«Играть сегодня буду весёлую песню». На Gomel Fest – 2021 приехали более 3 тысяч конкурсантов

Кадышева, Майданов и Dream Dance Fest: чем будут удивлять на «Славянском базаре» 14 июля
14 июля 2019 12:45

Кадышева, Майданов и Dream Dance Fest: чем будут удивлять на «Славянском базаре» 14 июля

Щепную «птицу-оберег» из Берёзы внесли в список нематериального наследия Беларуси
28 января 2016 08:14

Щепную «птицу-оберег» из Берёзы внесли в список нематериального наследия Беларуси

Птица-оберег из березы внесена в Список нематериального наследия Беларуси
25 января 2016 06:15

Птица-оберег из березы внесена в Список нематериального наследия Беларуси