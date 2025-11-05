Новости по тегу #Александр Лавринович

«В сериале принимают участие непрофессиональные актеры. Для чего мы это делали? Чтобы показать, что наши простые ребята, которые учатся, школьники, или студенты, или работающая молодежь – это все обычные ребята, которые по-своему талантливы».
За участие в викторинах, заданиях и других активностях будут начислять виртуальные баллы – «зумы». Голоса самых активных пользователей станут решающими в развитии сюжетной линии.
«Зумеры – быстрое, классное, мощное молодежное поколение, которое задает сейчас все тренды».
10 октября 2026 09:38
10 октября 2026 09:25
10 октября 2026 09:04
10 октября 2026 09:01
10 октября 2026 08:48
10 октября 2026 08:37
10 октября 2026 08:36
10 октября 2026 08:23