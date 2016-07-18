Алексей Гросс набрал максимальное количество баллов на конкурсе молодых исполнителей - получит ли Гран-при?

Новости Беларуси. Непогода минувшим вечером в Витебске не помешала представителю Беларуси обойти конкурентов на конкурсе молодых исполнителей на «Славянском базаре». Алексей Гросс набрал максимальное количество баллов.

Со вторым местом, которое досталось представителю Казахстана Адаму, Алексея Гросса разделяло всего 2 балла.

К сожалению, такой мизерный отрыв, по условиям конкурса, не позволит белорусскому исполнителю получить Гран-при. Тем не менее, Беларусь в этом состязании оказалась первой. Награды победителям вручат 18 июля на официальном закрытии фестиваля.

Вечером на сцене Летнего амфитеатра самые яркие звёзды порадуют публику своим выступлением. Это Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, ансамбль «Песняры», Валерий Леонтьев, Елена Ваенга, Александр Рыбак и многие другие известные артисты. Во время гала-концерта состоится и церемония награждения победителей Международного конкурса исполнителей эстрадной песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хорхе Романо, участник XXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» (Мексика):

Это огромный опыт для меня. Я очень счастлив быть частью этого фестиваля. Это путешествие на другой континент, знакомство с культурой, людьми. Мне очень нравится радушие белорусов. Я уже завел здесь несколько друзей.