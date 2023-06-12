«Конструктивно работаем на площадке парламента». Замминистра экономики рассказала о разработке закона для предпринимателей

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции. Кирилл Казаков, СТВ:

Раньше ИП – это человек, который хотел что-то делать: от фотографии до свистулек из глины.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Это не только… По законодательству ему разрешалось делать все, что он захочет. У нас и статистика была о том, что через льготное налогообложение пропускали десятки миллионов долларов. Кирилл Казаков:

Я же говорю. Ты заключи договоры с ипэшниками, которые у тебя раньше были сотрудниками, – ты будешь платить меньше налогов, а они будут получать по договору. Георгий Гриц:

Конечно, к этому привыкли. Это же десятилетиями длилось.

Кирилл Казаков:

Есть первоначальная ситуация накопления капитала. Накопили, государство дало эту возможность. Сначала были челноки, возили, теперь давайте продавать. Георгий Гриц:

Зачем мне отказываться и идти в другой бизнес, если мне и так хорошо? Кирилл Казаков:

Я же и начал с того, что предприниматель – рискующий человек. Алена Сырова, СТВ:

Во-первых, зачем переходить? Во-вторых, все уже воспринимают, что решение чуть ли не принято окончательно, обжалованию не подлежит, и тут мы выясняем, что можно вносить поправки и предложения, касающиеся того же списка деятельности по регионам. Как это делать?

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Работа над законопроектом и параллельно со списками ведется ежедневно практически. Затягивать с законопроектами никто не планирует. Те конструктивные предложения имеют место быть, но это не значит, что мы будем долго рассуждать. Мы не определили два момента. Бесшовный переход предполагает бесплатный переход, что является такой хорошей конфеткой для бизнеса. И мы не упомянули временные сроки – на это дается целых два года. Кирилл Казаков:

Два года люди к этому готовились – не подготовились, поэтому два года – не так уж и много. Анатолий Насеня:

Чтобы осознать, понять. У предпринимателя, не вошедшего в тот или иной перечень, будет выбор. Кирилл Казаков:

Как регулятор, может быть, вы тоже видите какие-то проблемы, которые вы законодателям подсказываете? Либо вы просто ждете, когда они примут закон, а потом будете смотреть, как это должно работать?