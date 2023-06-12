«Конструктивно работаем на площадке парламента». Замминистра экономики рассказала о разработке закона для предпринимателей
Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции.
Кирилл Казаков, СТВ:
Раньше ИП – это человек, который хотел что-то делать: от фотографии до свистулек из глины.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Это не только… По законодательству ему разрешалось делать все, что он захочет. У нас и статистика была о том, что через льготное налогообложение пропускали десятки миллионов долларов.
Кирилл Казаков:
Я же говорю. Ты заключи договоры с ипэшниками, которые у тебя раньше были сотрудниками, – ты будешь платить меньше налогов, а они будут получать по договору.
Георгий Гриц:
Конечно, к этому привыкли. Это же десятилетиями длилось.
Кирилл Казаков:
Есть первоначальная ситуация накопления капитала. Накопили, государство дало эту возможность. Сначала были челноки, возили, теперь давайте продавать.
Георгий Гриц:
Зачем мне отказываться и идти в другой бизнес, если мне и так хорошо?
Кирилл Казаков:
Я же и начал с того, что предприниматель – рискующий человек.
Алена Сырова, СТВ:
Во-первых, зачем переходить? Во-вторых, все уже воспринимают, что решение чуть ли не принято окончательно, обжалованию не подлежит, и тут мы выясняем, что можно вносить поправки и предложения, касающиеся того же списка деятельности по регионам. Как это делать?
Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Работа над законопроектом и параллельно со списками ведется ежедневно практически. Затягивать с законопроектами никто не планирует. Те конструктивные предложения имеют место быть, но это не значит, что мы будем долго рассуждать. Мы не определили два момента. Бесшовный переход предполагает бесплатный переход, что является такой хорошей конфеткой для бизнеса. И мы не упомянули временные сроки – на это дается целых два года.
Кирилл Казаков:
Два года люди к этому готовились – не подготовились, поэтому два года – не так уж и много.
Анатолий Насеня:
Чтобы осознать, понять. У предпринимателя, не вошедшего в тот или иной перечень, будет выбор.
Кирилл Казаков:
Как регулятор, может быть, вы тоже видите какие-то проблемы, которые вы законодателям подсказываете? Либо вы просто ждете, когда они примут закон, а потом будете смотреть, как это должно работать?
Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Нет. Знаете, мы конструктивно работаем на площадке парламента. Буквально каждый день у нас идут дискуссии с бизнесом. И бизнес нам очень помогает.
Алена Сырова:
Что сегодня делали?
Татьяна Бранцевич:
Сегодня утром как раз собирались. Практически все госорганы собирались, на прошлой неделе были опубликованы списки для ИП, которые разрешенные. Подчеркну, в 47 органов мы отправили эти списки. И мы в пятницу получили некую реакцию. Чтобы обострить ситуацию, чтобы многие госорганы глубже посмотрели в суть проблемы – для этого утром было проведено совещание, оно шло три с половиной или четыре часа, мы обсуждали виды деятельности за и против. То есть регуляторы выступали: вот здесь мы за, вот здесь мы против. Я для себя такую вещь открыла.
Минтранс выступает и говорит: обязательно нужно ИП, людей, которые занимаются речным транспортом, у нас 230 человек. Положа руку на сердце, я вам честно скажу, что у нас есть. А у них есть требования, у них должен быть капитан, у него есть профессиональные требования, и индивидуальное предпринимательство там должно быть. То есть мы выслушивали аргументированную позицию от всех госорганов, почему да и почему нет.
Мы, например, поставили задачу Министерству архитектуры: ребят, в вашей отрасли работает 22 тысячи, пожалуйста, вы определитесь… У них была такая позиция не совсем конструктивная и ясная. Мы обратили внимание, где глубже нужен регулятор, чтобы посмотреть и определиться, какие строительные работы должно выполнять юридическое лицо. Мы понимаем, что там есть требования, ответственность. Где могут выполнять, если они останутся в этом виде деятельности, ИП, а где могут выполняться на профналоги какие-то работы?