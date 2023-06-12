Звуки комбайнов здесь не стихают с утра до вечера. Как заготавливают кормовые в Стародорожском районе?

Новости Беларуси. В Минской области заготовлено свыше миллиона тонн сенажа. Освоено 84 процента площадей. Аграрии Несвижского, Слуцкого и Пуховичского районов работают на последних гектарах. А в Стародорожском со дня на день начинают второй, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В чем особенность нынешней кампании в материале Анны Куртасовой.

Звуки комбайнов здесь не стихают с утра до вечера. В Стародорожском районе активно ведется заготовка кормов. Только здесь, на полях «Арэса-Агро», нужно освоить почти полутора тысяч гектаров. И это только за первый укос.

Владимир Зык, главный агроном сельхозпредприятия «Арэса-Агро»:

Заготовили четыре с половиной тысячи тонн качественного сенажа. И еще планируем с первого укоса взять 10-11 тысяч. План у нас стоит 16 тысяч тонн заготовки сенажа. Это поле – 47 гектаров. Убирают злаковые травы. Скосить нужно все оперативно и, главное, по технологии.

Александр Липай, механизатор сельхозпредприятия «Арэса-Агро»:

В поле мы выходим каждый день с 8 утра до 8 вечера. У нас КЗР ездит с косилкой, он скашивает травы. МТЗ-1221 – сгребание. КВК-800 подбирает травы.

Сергей Виноградов, механизатор сельхозпредприятия «Арэса-Агро»:

Уборка идет нормально. Урожайность 400 тонн и 300 тонн, как получается.

На заготовке трав в хозяйстве задействовано 15 единиц техники. После посевной сразу пересели на кормоуборочные комбайны. К сезону подготовились заранее, поэтому все работает исправно. С поля будущий зеленый корм отвозят на сенажные траншеи. Такая технология себя хорошо зарекомендовала. Трамбовка с добавлением консервантов делают зеленую массу качественной, питательной и сбалансированной.

Анна Куртасова, корреспондент:

При закладке сенажа важно сохранить его качества. С помощью специального прибора измеряют температуру в траншее. Нельзя допустить перегрева, иначе нарушится процесс ферментации. Также поддерживают оптимальный показатель влаги. И уже через месяц готовый сенаж добавляют в рацион животным. Завершится укос к концу июня. Впереди второй этап кормозаготовки. Всего в Стародорожском районе необходимо заготовить 145 тысяч тонн сенажа. Этого хватит на целый год.

Валентина Бурак, заместитель начальника по животноводству управления по сельскому хозяйству Стародорожского райисполкома:

Уже заготовлено 19 процентов от плана. Это примерно где-то 28 тысяч тонн сенажа. Заготовка качественная, мы контролируем эти процессы, подготовку траншей также производим.