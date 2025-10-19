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Мы вернём Украину быстрее, чем это кажется сейчас – Савиных

19 октября 2025 07:45
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси дипломат Андрей Савиных. 

Мы вернём Украину быстрее, чем это кажется сейчас – Савиных-2

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат: 
Сейчас самое главное – это скорость создания своего собственного макрорегиона. По сути дела, Союзное государство – Беларусь и Россия – это и будет прообраз, вокруг которого будет возникать вот это новое цивилизационное образование. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы вернем третью сестру в наше лоно? 

Андрей Савиных:
Безусловно.

Александр Осенко:
А сколько понадобится времени? Я говорю сейчас про Украину. 

Андрей Савиных:
Я думаю, что это будет быстрее, чем мы думаем сейчас. Вокруг этой истории очень много пропаганды и очень мало реальных фактов. Я убежден, что как только будет пройдена какая-то критическая отметка, все встанет на свои места.

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# Интервью # Андрей Савиных # Александр Осенко

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