Лукашенко озвучил размер убытка Белкоопсоюза

Закрытие сельских магазинов, просроченная продукция на прилавках и спорные решения в области цифровизации. Вопросы эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны рассмотрели 26 августа на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белкоопсоюз – торговля с социальным лицом, но убытки покрывают за счет бюджета. С таким подходом далеко не уедем. Президент о чудесах системы потребкоперации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мне докладывают, положительных подвижек в финансовых потоках от торговой деятельности нет. Убыток – 33 миллиона рублей. Вот они себя не забыли. Зарплата, допустим, у руководства Белкоопсоюза выше, чем у большинства министров. В полтора раза. Количество магазинов на селе сокращается, в том числе по причине невысокой, мизерной заработной платы продавцов. И это только малая часть масштабных проблем на селе.

Действительно, сумочка у главы Белкоопсоюза равна стоимости месячного жалования продавца автолавки. Но людям обещают улучшить условия труда. Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:

У нас более 4 000, если точно, 4171 стационарный объект, 482 автолавки, которые обслуживают сегодня почти 13 тысяч населенных пунктов. И мы проезжаем ежегодно более 14 миллионов километров, не имея такие условия поставки по основным нашим товаропроизводителям, наверное, как имеют сетевые структуры. По разным причинам. У нас не учитывается совокупный объем реализации, несмотря на то, что мы сегодня, можно сказать, товаропроводящая сеть белорусских производителей. Потому что доля товаров отечественного производства у нас в товарообороте – это более 90 %.