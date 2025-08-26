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Лукашенко озвучил размер убытка Белкоопсоюза

26 августа 2025 16:40
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Закрытие сельских магазинов, просроченная продукция на прилавках и спорные решения в области цифровизации. Вопросы эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны рассмотрели 26 августа на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко озвучил размер убытка Белкоопсоюза-2

Белкоопсоюз – торговля с социальным лицом, но убытки покрывают за счет бюджета. С таким подходом далеко не уедем. Президент о чудесах системы потребкоперации.

Лукашенко озвучил размер убытка Белкоопсоюза-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как мне докладывают, положительных подвижек в финансовых потоках от торговой деятельности нет. Убыток – 33 миллиона рублей. Вот они себя не забыли. Зарплата, допустим, у руководства Белкоопсоюза выше, чем у большинства министров. В полтора раза. Количество магазинов на селе сокращается, в том числе по причине невысокой, мизерной заработной платы продавцов. И это только малая часть масштабных проблем на селе.

Лукашенко озвучил размер убытка Белкоопсоюза-6

Действительно, сумочка у главы Белкоопсоюза равна стоимости месячного жалования продавца автолавки. Но людям обещают улучшить условия труда.

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:
У нас более 4 000, если точно, 4171 стационарный объект, 482 автолавки, которые обслуживают сегодня почти 13 тысяч населенных пунктов. И мы проезжаем ежегодно более 14 миллионов километров, не имея такие условия поставки по основным нашим товаропроизводителям, наверное, как имеют сетевые структуры. По разным причинам. 

У нас не учитывается совокупный объем реализации, несмотря на то, что мы сегодня, можно сказать, товаропроводящая сеть белорусских производителей. Потому что доля товаров отечественного производства у нас в товарообороте – это более 90 %.

Лукашенко озвучил размер убытка Белкоопсоюза-8

Вопрос социальной справедливости стал красной нитью сегодняшнего совещания по торговле. Те, кто зарабатывает хорошие деньги в городе, должны помнить о тех, кто за МКАДом. Например, в Витебской области по указу Президента аж в восьми районах упростили правила торговли на селе. Но частник туда едет неохотно. Это поручение Первого должны услышать все, даже те, кто наслаждается шелестом волн на Лазурном берегу.

Лукашенко озвучил размер убытка Белкоопсоюза-10

Александр Лукашенко:
Строишь прибыльный бизнес в столице, в других крупных городах, возьми на себя социальную ответственность по обслуживанию потребителя на селе. Тем более что проблемных районов не так уже много. Я хочу, чтобы это услышали. У нас все умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, неплохо живут. Правда, на Лазурном берегу все хозяева и собственники. Ну так организуйте так, чтобы они работали там, в глубинке.

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# Торговля в Беларуси # Белкоопсоюз # Александр Лукашенко # Инесса Короткевич

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