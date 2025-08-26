Лукашенко озвучил размер убытка Белкоопсоюза
Закрытие сельских магазинов, просроченная продукция на прилавках и спорные решения в области цифровизации. Вопросы эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах страны рассмотрели 26 августа на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белкоопсоюз – торговля с социальным лицом, но убытки покрывают за счет бюджета. С таким подходом далеко не уедем. Президент о чудесах системы потребкоперации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как мне докладывают, положительных подвижек в финансовых потоках от торговой деятельности нет. Убыток – 33 миллиона рублей. Вот они себя не забыли. Зарплата, допустим, у руководства Белкоопсоюза выше, чем у большинства министров. В полтора раза. Количество магазинов на селе сокращается, в том числе по причине невысокой, мизерной заработной платы продавцов. И это только малая часть масштабных проблем на селе.
Действительно, сумочка у главы Белкоопсоюза равна стоимости месячного жалования продавца автолавки. Но людям обещают улучшить условия труда.
Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:
У нас более 4 000, если точно, 4171 стационарный объект, 482 автолавки, которые обслуживают сегодня почти 13 тысяч населенных пунктов. И мы проезжаем ежегодно более 14 миллионов километров, не имея такие условия поставки по основным нашим товаропроизводителям, наверное, как имеют сетевые структуры. По разным причинам.
У нас не учитывается совокупный объем реализации, несмотря на то, что мы сегодня, можно сказать, товаропроводящая сеть белорусских производителей. Потому что доля товаров отечественного производства у нас в товарообороте – это более 90 %.
Вопрос социальной справедливости стал красной нитью сегодняшнего совещания по торговле. Те, кто зарабатывает хорошие деньги в городе, должны помнить о тех, кто за МКАДом. Например, в Витебской области по указу Президента аж в восьми районах упростили правила торговли на селе. Но частник туда едет неохотно. Это поручение Первого должны услышать все, даже те, кто наслаждается шелестом волн на Лазурном берегу.
Александр Лукашенко:
Строишь прибыльный бизнес в столице, в других крупных городах, возьми на себя социальную ответственность по обслуживанию потребителя на селе. Тем более что проблемных районов не так уже много. Я хочу, чтобы это услышали. У нас все умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, неплохо живут. Правда, на Лазурном берегу все хозяева и собственники. Ну так организуйте так, чтобы они работали там, в глубинке.
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