Какие профессии никогда не заменит искусственный интеллект? Ответил Андрей Савиных

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Хорошо, я тогда все-таки попробую вот эту абстрактную цифровизацию конкретизировать, чтобы было понятнее. Вот смотрите, мы говорим цифра, искусственный интеллект, да? Искусственный интеллект – это тоже цифра. Получается, он уже используется. Значит, через 10-15 лет он будет использоваться везде, где только можно. Остановить этот процесс невозможно.

Получается, что любая профессия, которая построена на алгоритме, которая живет на инструкции, ее искусственный интеллект будет выполнять лучше человека. Так вот эти профессии все умрут. А какие останутся? Останутся те, где надо работать с интуицией, где надо создавать что-то новое, чего не было ранее, где надо расставлять приоритеты, где надо творческое осознание, концентрация и, может быть, не просто логика, но еще и эмоциональный интеллект.

И чем займутся люди? Произойдет очень серьезное разделение социальное. Я бы, знаете, как это сформулировал? Вот мы сейчас живем в обществе, где труд является чем? Это еще и почетная обязанность. А можете себе представить, если через 20 лет мы окажемся в обществе, где труд станет привилегией. Мы знаем, как жить в таком обществе?

Александр Осенко:

Нет.

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