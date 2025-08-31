Пробную партию белорусской картошки собрали в Дагестане

В прошлом сезоне белорусы попали впросак с урожаем картофеля. Пришлось есть даже импортный. А мы бульбу ценим, уважаем и откровенно любим. В год в среднем съедаем 56 килограммов каждый. И такими аппетитами обладают далеко не все в мире. Так что для белорусов бульба действительно второй хлеб и имиджевый продукт, который не стыдно и за границей показать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такая картофельная дипломатия уже дает свои всходы. Белорусскую бульбу распробовали в разных странах. Больше всего ее любят в России. На эту страну приходится львиная доля поставок. А тем временем в Дагестане уже собираются взвесить новый урожай картофеля, который прибыл на пробу из Беларуси в начале сезона.

Хизри Асадулаев, председатель международного общественного объединения «Горо»:

Белорусская картошка найдет себе возможность расти еще лучше, чем в Беларуси. Потому что здесь очень плодотворная земля. Поэтому нет сомнения, что будет хороший урожай. И организуем по осени прекрасный фестиваль «День белорусских драников».

В прошлом сентябре наш Президент передал Дагестану 100 килограммов картофеля. Его посадили в Ахвахском районе. Это горная местность с особым климатом, который явно отличается от белорусского.

Пахотных земель там совсем немного. Под белорусский овощ выделили самые лучшие. И в итоге урожаем местные фермеры довольны. Хотя погода в этом году оставляла желать лучшего. Жара и засуха. Но наша бульба не подкачала. В Дагестане собрали пробную партию. Основные работы начнутся уже в сентябре.