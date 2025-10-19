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В Большом театре Беларуси прошло «Театральное утро для всей семьи»

19 октября 2025 08:03
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Незабываемая встреча с любимыми артистами. В Большом театре сотни белорусских семей накануне вместе провели «Театральное утро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Большом театре Беларуси прошло «Театральное утро для всей семьи»-2

Фойе театра превратилось в сказочные гостиные, украшенные декорациями и реквизитом из любимых детских спектаклей. Мастер-классы, фото-зоны, выставки, а также выступления юных талантов, оперных солистов и коллективов Большого – посетители всех возрастов нашли занятие по душе. Такой подарок сделали в рамках недели родительской любви.

В Большом театре Беларуси прошло «Театральное утро для всей семьи»-4

Юлия Михайлова:
Детям интересно, они знакомятся через такие мероприятия с театром, не боятся его, потому что представления накладывают какую-то ответственность на таких малышей, а так они не боятся, вовлекаются, им интересно.

В Большом театре Беларуси прошло «Театральное утро для всей семьи»-6

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:
«Театральное утро для всей семьи» – это особый проект Большого театра Беларуси. Он направлен на воспитание и привлечение нашей детской аудитории к театральной и музыкальной жизни нашей страны.

«Театральное утро для всей семьи» стало доброй традицией большого. Оно проводится уже третий год подряд.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Анна Моторная # Дети

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