Автолавки, ассортимент, просрочка – о проблемах и состоянии торговли поговорили с Екатериной Зенкевич

В Беларуси обеспечивается доступность качественных продуктов питания для каждого гражданина, что является одним из приоритетных направлений государственной политики. В ответ на растущие потребности населения власти активно работают над регулированием цен на основные продукты, стремясь сделать их доступными для всех слоев общества. Мониторинг торговли мы провели вместе с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики и председателем Гомельского областного совета депутатов Екатериной Зинкевич. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Глава государства провел большое совещание по работе торговли на селе. Екатерина Анатольевна, как вы оцените торговое обслуживание в сельской местности? На каком уровне сегодня организована торговля на селе?

Екатерина Зенкевич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Я всегда выступаю за здоровую конкуренцию. Конечно, на селе большую часть, вот именно социальные функции, это выступают наши предприятия потребкооперации. И от этого мы никуда не уйдем. Это изначально сложившаяся структура, которая направлена на эти виды деятельности. Также сейчас сезон овощей, они занимаются заготовкой, закупают у населения – это тоже немаловажная функция. У нас в Гомельской области значительное количество населенных пунктов, малонаселенных – удаленных. И понятно, не каждый частник туда поедет, но тем не менее работает. И если говорить в каких-то абсолютных цифрах, то сегодня более 1 200 населенных пунктов обеспечивают автолавками, автомагазинами наши предприятия потребкооперации районные. И сегодня это очень важно, потому что даже если там живет один человек, а у нас таких населенных пунктов, на всякий случай, больше 100, есть у нас статистика по населенным пунктам от 2 до 10 человек – таких более 500, туда тоже необходимо, чтобы доехала торговля. И повседневные товары там должны быть. И, конечно, эту функцию они выполняют. Тем не менее не всегда есть не то что качество продуктов, а, скорее, ассортимент. Мы сегодня видим, что наши белорусские продукты – это бренд. Это мировой бренд качества, здорового питания и так далее. Но мы все это знаем, и далеко за пределами нашей республики это ценится. Но хотелось бы, чтобы был больше ассортимента, конечно. Люди привыкли к качеству. Находясь в этом магазине, мы видим, что у нас уже есть в продаже по доступным ценам ранний картофель, ранняя морковь, лук. И мы видим потребителей, которые выбирают именно белорусское. Я думаю, что то, что касается и подвоза автомагазинами, здесь надо поработать всем предприятиям, не только райпо, а всем, кто занимается этой деятельностью, по ассортименту, качеству продукции. И то, что касается стационарных магазинов, у нас их на селе только в потребительской кооперации 480. И, конечно, я думаю, что надо обращать внимание на более новые формы и методы работы. Читайте также: Ревизия жизни на селе. Как в Беларуси борются с нарушениями в деревенских магазинах? Лукашенко поручил привлечь крупные сети к торговле на селе От ТЦ до автолавки – Лукашенко поручил выработать вертикаль торгового сервиса Что с ассортиментом в магазинах?

Виолетта Шаблинская:

А как местные власти и депутатский корпус в Гомельском регионе взаимодействуют с торговыми сетями? Екатерина Зенкевич:

Наши все мероприятия, как правило, проходят именно выездные. И мы, проводя приемы, встречи в трудовых коллективах на территории наших районов, в том числе сельских населенных пунктов, удаленных населенных пунктов, малочисленных, конечно, посещаем не только условный сельсовет. Мы заходим в магазин, мы заходим в школу, мы заходим в ФАП. Большой город, маленький город – все должны жить в одинаковых условиях и получать все те качественные услуги, как и в городе. По-другому быть не может. Мы должны развивать равномерно все регионы, и об этом часто говорит глава нашего государства. И это абсолютно правильно. Мы в течение года проводим еженедельные мониторинги, все депутаты всех уровней. Это и сенаторы, это и члены Совета Республики, когда работают в регионе, это депутаты местных Советов, сельсоветов, базового уровня, областного уровня. И, конечно, мы смотрим качество продуктов, ассортимент продуктов. Какой-то минимальный, я хочу сказать, он есть всегда. Виолетта Шаблинская:

А вы как потребитель как можете оценить ассортимент, цены и качество обслуживания? Екатерина Зенкевич:

Если говорить лично про меня, меня сложно назвать капризным потребителем. И чаще я бываю в магазине шаговой доступности. Рядом со мной есть магазин, он с такой приставкой «мини». То есть это небольшой торговый зал, в котором присутствует абсолютно все и даже немножко промышленных товаров повседневного спроса. Но я как потребитель хочу оценить, даже в таких маленьких магазинах у нас есть достаточный ассортимент, по крайней мере, у меня никогда не было нареканий, что я там чего-то зашла и вдруг не купила. А еще как представитель того поколения, которое помнит и пустые полки 1990-х годов, и дефицит товаров. Меня не может не радовать такая ситуация. Мониторинги торговых объектов – какие есть проблемы?