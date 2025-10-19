Афганистан и Пакистан достигли договорённости о немедленном прекращении огня

На границе Афганистана и Пакистана воцарилась тишина. После ожесточенных столкновений, унесших десятки жизней, стороны договорились о прекращении огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шафкат Али Хан, пресс-секретарь МИД Пакистана:

Обе стороны прилагают искренние усилия для поиска позитивного решения этой сложной, но разрешимой проблемы посредством конструктивного диалога. Пакистан высоко ценит диалог и дипломатию, а также взаимовыгодные отношения с Афганистаном.

Переговоры, прошедшие в Дохе при посредничестве Катара и Турции, завершились подписанием соглашения. Стороны условились создать механизмы для установления прочного мира и стабильности между двумя странами. В ближайшие дни делегации Афганистана и Пакистана намерены провести консультации. Напомним, напряженность на границе резко возросла около недели назад. Вооруженные столкновения привели к многочисленным жертвам среди военных и мирного населения. В прошлую среду пакистанский МИД объявил о достижении соглашения о прекращении огня на 48 часов. На следующий день оно было нарушено и вновь продлено. Накануне стало известно о намерении двух стран провести переговоры с целью урегулирования пограничного конфликта.