Почему дипломатами не рождаются и сможет ли ИИ превзойти человека? Большой разговор с Андреем Савиных

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси дипломат Андрей Савиных. В детстве о дипломатии даже не думал! Андрей Савиных рассказал, как выбрал место учебы

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Дипломатами не рождаются, дипломатами становятся. В детстве я абсолютно не думал ни о чем таком. Более того, у меня характер был такой достаточно открытый, непосредственный. И время было интересное, в общем-то. Поэтому даже близко ничего похожего не было. Единственное, вот сейчас мысль мелькнула в голове, выбор института, может быть, в какой-то мере был связан еще, и знаете, с каким соображением? Шел 1979 год, канун Олимпиады. Всегда хотелось получать какую-то новую информацию, знать что-то больше того, что, в общем-то, можно было получить из официальных источников. А где источник информации, как не на иностранных языках? До сих пор помню книжный магазин, там открыли совершенно уникальное отделение, где продавалась зарубежная литература, изданная за рубежом, на английском, французском, испанском, немецких языках. И я тогда студент первого курса, когда получал стипендию, я практически, да почти всю оставлял ее там, покупая книги. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А какую музыку слушали? Андрей Савиных:

Тогда были популярны The Beatles, это классика сегодня. Здесь все как у всех. Александр Осенко:

Винил?

Андрей Савиных:

Да, но очень много было на бобинах. Мы тоже снимаем обувь, когда заходим в квартиру – Савиных пошутил про близость белорусов и турков Александр Осенко:

Вы еще работали и в Европе, в Западной Европе. Где вам было проще работать: в Западной Европе или в Турции? Андрей Савиных:

Вопрос правильно звучит, где приятнее. Самое удивительное, что в Турции. Дело все в том, что турки все-таки гораздо ближе к нам по той же системе ценностей, по традиции. У меня даже была шутка. Я говорю, я знаю, почему белорусы и турки – это очень близкие народы. Турки спрашивали, почему? Я говорю, мы тоже снимаем обувь, когда заходим в квартиру. В Европе так не делается. «Мой пистолет осечки не даст». Андрей Савиных вспомнил историю о войне, которую ему рассказывал дедушка Александр Осенко:

Вернемся к вашим корням. Дедушка часто рассказывал про войну?

Андрей Савиных:

Да, много. Эти рассказы были, конечно, адаптированы под мое восприятие. Мне было тогда 4-5 лет. Потом, к сожалению, он умер. И поэтому он больше рассказывал об этом, как... Мужская дружба, взаимопомощь, как люди жертвовали жизнью, чтобы спасти друга. Есть одна история, она до сих пор у меня... Дед командовал переправой через Днепр в Беларусь, операция «Багратион». Я не помню сейчас фамилию маршала, но у него была жесткая команда: держать переправу, прикрывать огнем и пропускать на тот берег только подкрепление и оружие, танки... А тут едет штабная машина. Дед говорит: нет, команды не было, документы есть? Тот говорит, что мне приказано. Дед жесткий, разворачивается, выкиньте его. Его солдаты тут же выкинули эту машину с дороги. Они выбрались, уехали. Через какое-то время маршал фронта приезжает. Кто командир переправы? Тот подходит, докладывает, полковник Петренко, разрешите доложить, этот достает пистолет, направляет ему прямо в грудь и нажимает на курок. Можете себе представить? Осечка. Как вы думаете, что делать будет? Дед открывает, достает свой пистолет, протягивает и говорит, возьмите, товарищ маршал, мой осечки не даст. Это история, которая сопровождает меня по жизни. В 1994-м в МИД пришла нота от несуществующего государства. Дипломат вспомнил забавный случай Андрей Савиных:

1994 год. В МИД приходит нота. Оформлено все красиво. От государства Гринланд. Понятно, что старшие дипломаты сразу разобрались, отдают молодежи и говорят: давайте, подготовьте справку, что это за государство, почему оно к нам обращается, подготовьте проект ответный. Полдня шок, все ищут, что, как, чего, его нет. Государства нет такого. Потом выяснилось, что это придуманное государство, дети каких-то стран, объединившись, создали такое мифическое предприятие, пишут ноты и реально посылают в действующие министерства иностранных дел. Это такое, знаете, своего рода обучение боям.

Александр Осенко:

Какая цель в то время была у посольств и какая сейчас? Андрей Савиных:

Цель была, есть и будет и через тысячу лет дипломатической деятельности – создавать благоприятные внешние условия для устойчивого и динамичного развития собственной страны. Это и контакты на правительственном уровне, на высшем, конечно, прежде всего. Это и военные контакты, и политические, и это экономика, безусловно. Александр Осенко:

Потому что Президент сейчас ставит однозначно, чтобы послы за рубежом были как проводники нашей экономики. Андрей Савиных:

Времена меняются. Если мы берем конец 90-х, то тогда нужно было просто банально заявить о себя на международной арене как суверенное государство. Тогда крайне важны были и вопросы культуры, и вопросы политического признания. Тогда мы очень много работали просто над признанием суверенитета Республики Беларусь. Сейчас, когда этот путь пройден, мы начинаем понимать, что основой благополучия и динамичного развития страны являются торговля и экономическое развитие.



На первый план выходят не просто торговля, а еще и кооперационные связи, создание совместных предприятий, сцепка экономик двух стран, особенно когда речь идет о стратегических партнерах или странах, которые проводят независимую внешнюю политику, в которой у нас нет раздоров, в которых есть общее представление о будущем, о ценностях, с которыми мы можем работать и на которые мы можем положиться. Вот это очень важный момент. Искусственный интеллект пытаются превратить в нового бога? Мнение

Андрей Савиных:

Сейчас происходит очень интересный момент, когда искусственный интеллект пытаются превратить в нового бога. Это буквально лет 20 назад родилась условно новая религия, экологизм. Богиня Гея, которая пострадала от рук человека. Человек своей цивилизационной деятельностью наносит ей ущерб. Мы совершили таким образом смертный грех и должны искупить эту вину. А как искупить? Отказавшись от наших потребностей. А как это организовать? А есть специально обученные люди во главе с Гретой Тунберг, которые все это могут вам рассказать. Сейчас искусственный интеллект делает то же самое. Говорят, а кто знает, а может он потом и начнет что-то рождать. Вы же сами об этом сказали. На самом деле это набор алгоритмов. Это машина.



Бездушная машина, которая отлично анализирует большие big data. И может быть очень полезна. Его можно использовать. Но создавать что-то новое и быть тем более гуру, который будет наставлять живого человека, это уже псевдокульт. Давайте возьмем тот же экологизм. Обратите внимание, какое самоубийство, по сути дела, было совершено Западной Европой, ЕС. Они объявили вне закона атомную энергию. Мы поступили прямо противоположно, за что нас и пытались пинать. Тем не менее у нас благодаря этому есть будущее.