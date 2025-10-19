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В Минске у Дворца спорта проходит большая сельскохозяйственная ярмарка

19 октября 2025 07:50
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Щедрые дары осени со всей Беларуси. В Минске у Дворца спорта проходит большая сельскохозяйственная ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске у Дворца спорта проходит большая сельскохозяйственная ярмарка-2

Продукцию реализуют как мелкие фермеры, так и крупные предприятия. Причем цены на некоторые позиции ниже, чем в магазинах. Сладкие багряные яблоки стоят от 4 рублей, карп – от 6. Для тех, кто хочет вспомнить вкус минувшего лета – клубника по 12 рублей за килограмм. 

В Минске у Дворца спорта проходит большая сельскохозяйственная ярмарка-4

Надежда Филиппова, жительница Минска:
Перцы купила, все. Помидоры буду брать, огурчики. Очень хорошо. Очень прекрасно, близко нам. Все, мы довольны очень. И картошка недорогая, по 1,20. Каждый год сюда приезжаю. Клюква очень хорошая, дешевая.

В Минске у Дворца спорта проходит большая сельскохозяйственная ярмарка-6

Алексей Андрейковец, фермер:
Приехали из Брестской области. Привезли ассортимент очень большой, больше всего перца. В этом году он поздно созрел, до сих пор в поле, хотя и холодно уже. Сок яблочный, да. У нас свой сад, 600 яблонь где-то. Ну и немножко для себя. Привозим для желающих попробовать свежайший сок. Свежевыжатый. Вчера вечером только выжили.

Сегодня посетить ярмарку можно до 16 часов. А уже через две недели она вновь развернется у Дворца спорта.

# Ярмарки в Минске

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