Общенациональный митинг против политики Трампа прошёл по всем штатам США и за рубежом

А король-то оказался голый – заявили более 7 миллионов протестующих в США. Общенациональный митинг против политики Дональда Трампа под лозунгом «Нет королям» прокатился накануне по всем штатам США и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На субботу были запланированы более 2,5 тысяч протестных акций разного масштаба и формата. Демонстрациям сопутствовала карнавальная атмосфера. Организаторы и сами протестующие заявили, что все прошло мирно. Безопасность также была обеспечена. В небе летали вертолеты и дроны, а полиция дежурила в стороне. Крупнейшие акции прошли в Нью-Йорке и Чикаго, а также Вашингтоне, где шествие протестующих выдвинулось к зданию Капитолия. Там целый день выступали сенаторы, активисты и общественные деятели.

Бернард Сандерс, сенатор США:

Сейчас речь идет не только о жадности, коррупции одного человека или неуважении одного человека к Конституции. Речь идет о горстке самых богатых людей на Земле, которые в своей ненасытной жадности захватили нашу экономику и политическую систему, чтобы обогатиться за счет семей, работающих людей по всей стране.

Протесты вспыхнули на фоне растущего недовольства авторитарных методов правления Трампа. По мнению демонстрантов, глава США неограниченно использует свою власть. Как известно, Трамп заблокировал не один десяток финансовых программ конгресса, продолжает проводить антимиграционные рейды, а также вводить пошлины в отношении других стран.

Еще больше по американцам ударил и продолжающийся шатдаун – работа правительства стопорится уже третью неделю. Десятки тысяч госслужащих находятся в неоплачиваемых отпусках, а экономика Штатов теряет по 15 миллионов долларов в день.