Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Мы живем в стране, где элиты и высшее руководство защищает национальные интересы, даже если это невыгодно им самим. Мы можем гордиться одной вещью странной, Беларусь была первой страной на постсоветском пространстве в отношении которой ввели санкции, в 1996 году мы отказались приватизировать крупные государственные предприятия, по сути дела, закрыть их. Отказались разрушить основы собственной экономики. Мы как могли держали национальное образование, мы стояли как Брестская крепость, защищая эти общинные ценности, ценности толоки и ценности какого-то своего цивилизационного развития, которое, кстати, стоит на столетиях исторического опыта. Как это получилось? Почему именно Беларусь? Это уникально, я не знаю другой такой страны.

Читайте также:

Савиных: если касаться чего-то глубинного, то разницы между исламом и православием почти нет

Чего не хватает искусственному интеллекту? Мнение дипломата

Савиных назвал дату рождения многополярного мира – 24 февраля 2022 года