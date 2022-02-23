Сельский колорит от семьи, которая подарила Лукашенко кролика, и рекорды явки в регионах. Чем запомнился 2-й день голосования?

Новости Беларуси. Досрочное голосование продлится по 26 февраля. Активную гражданскую позицию проявляют во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На многих участках были побиты рекорды по явке граждан. Белорусы приходят сделать судьбоносный выбор для страны целыми семьями – показывают пример детям. Самые интересные моменты этого дня собрала Галина Буро.

На участок всей большой семьей. Наталья и Анатолий Выдронюк – не зря обладатели титула «Властелин села – 2021». Он тракторист, она агроном. Успевают не только воспитывать трех сыновей и дочку, но и вести подсобное хозяйство. Даже подарили кролика Александру Лукашенко, когда он прошлым летом приезжал в Тихиничи, чем растрогали весь байнет. Голосовать пришли уже, разумеется, без домашних животных, но тоже с инициативой, с гражданской – определить судьбу страны. Помните многодетную пару, которая подарила Лукашенко кролика? Вот о чем перед референдумом сказала мама из этой семьи

А вот в Витебске сегодня ставили рекорды явки. На одном из участков всего за 4 часа проголосовали около 150 человек. Высокая активность и в целом по всему региону. На участке номер 21 Железнодорожного района Витебска в списках более 2 000 человек. Если до обеда в основном шли люди старшего возраста, то вечером – молодые.

Ольга Писарева, жительница Витебска:

В эти выходные я не смогу приехать по личным вопросам, поэтому решила, что лучше проголосовать досрочно. Я очень подробно ознакомилась со всеми изменениями, которые предлагаются. Считаю, что они достаточно актуальны и своевременны на сегодняшний момент. На перемене большие очереди на участке для голосования на базе Витебского технического колледжа. Андрей Матмуратов в числе впервые голосующих. Волнуется, ведь не каждый день делает настолько важный выбор.

Андрей Матмуратов, учащийся Витебского государственного технического колледжа:

Это ты участвуешь как раз таки за свою страну и активно помогаешь развивать. Особенно людно сегодня в могилевской школе № 45. Она самая многочисленная в области, расположена в молодом микрорайоне Спутник. Отсюда и рекорд региона по количеству участков в одном здании – здесь их сразу четыре.

Владимир Матиевский, председатель участковой комиссии по референдуму участка для голосования № 74 Могилева:

Активность избирателей, участвующих в референдуме, на протяжении всего дня. С утра, в 10 когда открывается участок, утренняя работа его, приходят те, кто выходит на работу во вторую смену. И снова интенсивность увеличивается после открытия участка на второй смене, с 16 вечера до 19.

Антонина Антоненко, жительница Могилева:

Мы пришли на досрочное голосование, потому что будем в воскресенье заняты. Муж будет работать, а я буду наблюдателем. Поэтому решили отдать свой голос сегодня.

В досрочное голосование активно включились и районы. К 35-й школе Бобруйска относится больше 4 000 человек. Из них свыше 14 % за два дня уже отдали свой голос. В среднем за час голосуют около 30 человек. Позаботились здесь и об удобстве голосования молодых семей – сделали детский уголок.