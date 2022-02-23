Помните многодетную пару, которая подарила Лукашенко кролика? Вот о чём перед референдумом сказала мама из этой семьи

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. Самые активные волеизъявители – жители Гомельской области – в референдуме приняли участие практически 9 % включенных в списки голосующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На участки приходят целыми семьями.

Сделали свой выбор и жители агрогородка Тихиничи – Наталья и Анатолий Выдронюки. Многодетная пара – победители районного конкурса «Властелин села». Семья работает в аграрной сфере и воспитывает трех сыновей и дочку. Ведут свое хозяйство. В августе 2021-го во время рабочей поездки Президента в Рогачевский район они подарили Александру Лукашенко кролика, зная, что у главы государства много домашних животных. На участок многодетная семья пришла практически полным составом.

Наталья Выдронюк, жительница агрогородка Тихиничи:

Готовы были. Очень наслышаны были про то, что собирается проводиться референдум. Читали много что. Такие запоминающиеся, нам понравились про семью, про равенство мужчин и женщин, также понравилось про выборы Президента, кто должен быть Президентом. Это очень важная информация. Я считаю, так и должно быть. Не то что кто-то там приехал, побыл и у него несколько паспортов, а наш, настоящий белорус, который здесь прожил, живет, у него здесь семья.