«Меньше народа». Явка в Минске в первый день досрочного голосования составила 5,58%

Новости Беларуси. В первый день досрочного голосования на референдуме явка в Минске составила 5,58 %. Всего в Минске организовано 692 участка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Только на территории Заводского района их 96. В 77-й средней школе работают две участковые комиссии. Помещения оснащены всем необходимым. Оформлены информационные стенды с образцами заполнения бюллетеней. Есть два варианта Конституции – действующий и предлагаемый для принятия, а также Избирательный кодекс. Любой гражданин может ознакомиться с этими документами. Участки работают с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Елена Сороко, национальный наблюдатель:

Люди активно идут на избирательный участок, голосуют. Примерно в день приходят около 30-40 человек.

Оксана Сынкова:

Я всегда голосую досрочно. Во-первых, меньше народа. Сейчас, когда такая неблагополучная эпидемиологическая ситуация, выполнил свое дело – и все. Я вообще согласна со всеми изменениями, потому что они положительные. И, в принципе, меня больше задела сфера образования, потому что дети, внуки учатся.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Для меня как для семьянина основная ценность – это семейные устои. И сегодня я в первую очередь голосую за то, чтобы эти устои были сохранены. Второе – это определенно наша история и то, что сегодня никому не позволено эту историю переиграть.