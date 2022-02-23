«Осознанный выбор». Военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады досрочно проголосовали на референдуме

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, уже в первый день явка граждан составила 6,19 % от общего числа включенных в списки. Референдум – историческое событие и стратегический шаг, который задаст будущий вектор развития нашей страны. И судя по количеству голосующих, белорусы давно готовы сделать свой выбор.

Свою гражданскую позицию в первый день досрочного голосования выразили и военнослужащие 120-й отдельной механизированной бригады.

Павел Ярец, командир отделения 120-й отдельной механизированной бригады гвардии: Я патриот своей страны. Я за сильную и процветающую Беларусь. Я сделал свой осознанный выбор – пришел и проголосовал. Я люблю свою страну, защищаю ее и буду защищать, как и свою семью.

Борис Куликовский, командир отделения 120-й отдельной механизированной бригады гвардии: Я сделал свой выбор и сегодня я его подтвердил. Я за сильную и процветающую Беларусь.

Всего же в стране организовано более 5 500 участков, с учетом эпидобстановки на них соблюдены все меры безопасности. Отдать свой голос досрочно можно с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 по 26 февраля включительно. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Основной день голосования – 27 февраля. В этот день участки будут работать с 8:00 до 20:00. Если белорусы поддержат предлагаемые изменения Основного закона, они вступят в силу спустя 10 дней после официально опубликованных результатов.

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