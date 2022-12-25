Секреты севооборота на грядках: что после чего сажать, чтобы повысить урожайность

Уже пора подумать о том, что и где сажать на участке в следующем сезоне. Правильно составленный севооборот – главный пункт для повышения урожайности растений, их устойчивости к болезням и вредителям, рассказали в программе «Плюс-минус».