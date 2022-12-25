Секреты севооборота на грядках: что после чего сажать, чтобы повысить урожайность

Уже пора подумать о том, что и где сажать на участке в следующем сезоне. Правильно составленный севооборот – главный пункт для повышения урожайности растений, их устойчивости к болезням и вредителям, рассказали в программе «Плюс-минус».
Уже пора подумать о том, что и где сажать на участке в следующем сезоне. Правильно составленный севооборот – главный пункт для повышения урожайности растений, их устойчивости к болезням и вредителям, рассказали в программе «Плюс-минус».
При смене культур негативные последствия нивелируются. Начнем планирование на следующий сезон с самых масштабных овощей. После картофеля можно посадить любую капусту, а после капусты – картофель или томаты и огурцы. Томатную грядку занять огурцами или кабачками, тыквой, баклажаны, перец, томаты в будущем сезоне поселить на место огурцов. Лук репчатый неплохо будет чувствовать себя после фасоли, гороха, дайкона, или редьки.
Морковь вполне может занять бывшую луковую грядку, а свекле по всем параметрам подойдет место после перца. Редис весной можно посеять в междурядья чесночной, морковной, свекольной грядок. Зеленные культуры, горох, лук на перо могут стать обрамлением земляничного участка.
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