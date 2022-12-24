«Из основных блюд – кутья у нас». В Рождественский сочельник побывали в гостях у белорусской семьи

Новости Беларуси. День накануне Рождества. Христиане, которые придерживаются григорианского календаря, готовятся к встрече светлого праздника. Сегодня сочельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции верующие проводят это время в окружении родных, собираются за столом, вспоминают тайну Рождения Спасителя, молятся о мире и благополучии, а с первой звездой обмениваются рождественскими поздравлениями. О традициях сочельника – Галина Буро.

Из основных блюд – это, конечно, кутья у нас. Мы ставим на стол кутью, с нее начинаем. А там уже по желанию – кто что любит, кто что хочет. В гродненской семье Манцевич свято соблюдают традиции: на стол ставят 12 постных блюд, по количеству апостолов. Кладут сено – напоминание, что Иисус родился не в богатстве, а в простом хлеву. Здесь же вертеп с библейским сюжетом самой доброй истории на земле. Ее знают даже малыши.

Ребята, сегодня у нас Рождество. Сегодня родился Иисус Христос. Видите? Пока сыновья с любопытством разглядывают праздничные статуэтки, Виктория и Денис подсчитывают: это уже пятое Рождество, которое они встречают вчетвером. Все начиналось еще раньше: служебный роман юриста и экономиста перерос в крепкую семью, где детям стараются привить важные моральные ценности.

Виктория Манцевич:

Остались воспоминания с детства, когда собирались, так же собирались все за большим столом у бабушки, приезжали родственники все, тоже молитва, тоже в костел ездили. Для меня главное семья. И детей этому всегда учим, чтобы всегда были вместе.

Теперь все делают сообща, тем более когда речь о наряде для елки. Именно это праздничное дерево с вечнозелеными ветками считается символом бессмертия и важным атрибутом Рождества. Детские стихи сами так и просятся.

Максим Манцевич:

Елочку-красавицу в гости пригласили, елочку-красавицу сами нарядили. Максиму только вчера исполнилось четыре года, а сегодня ночью вместе с пятилетним братом Ромой будут вновь ждать подарок, только уже волшебный.

Роман Манцевич:

К нам на Рождество приходит Дед Мороз, мы его всегда ждем и письмо пишем, послушными обещаем быть. Да, Дед Мороз к семье Манцевич приходит именно на Рождество. Ведь праздник для них наполнен смыслом.

Денис Манцевич:

У нас в семье с женой повелось, что Рождество – самый значимый праздник для нас, поэтому, чтобы всегда запоминался и нашим мальчикам, приняли такое решение, что подарки дарит Дед Мороз на Рождество. Но сначала они отправятся в костел на праздничное богослужение – Вигилию, чтобы вместе встретить Вифлеемскую звезду и порадоваться Рождению Спасителя. Потом дома зажгут свечу – символ надежды, прочитают молитву и, по католическому обычаю, преломят оплатку в знак примирения и любви.