Срезайте побеги толщиной с карандаш. Как подготовиться к садовому сезону в декабре?

Зимой сад засыпает под снегом, однако до наступления морозов дачники еще могут успеть завершить некоторые работы по уходу за растениями, строениями на участке и подготовке посадочного материала на следующий год, рассказали в программе «Плюс-минус». О работах, которые рекомендуется выполнить в саду и огороде в декабре.