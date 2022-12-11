Срезайте побеги толщиной с карандаш. Как подготовиться к садовому сезону в декабре?
Зимой сад засыпает под снегом, однако до наступления морозов дачники еще могут успеть завершить некоторые работы по уходу за растениями, строениями на участке и подготовке посадочного материала на следующий год, рассказали в программе «Плюс-минус».
О работах, которые рекомендуется выполнить в саду и огороде в декабре.
В декабре можно заготовить черенки для весенней прививки. Для этого срезайте побеги толщиной с простой карандаш и длиной около 40 см, имеющие хорошо развитые почки. Черенки сразу сортируют и подписывают, разделяя на породы и сорта. После подготовки побегов их раскладывают по ящикам, заполненным увлажненным песком. Ящики помещают в подвальное помещение или погреб.
В течение зимы осматривайте черенки, на них не должно образоваться плесени, а если она вдруг появится, то побеги нужно промыть водой с разбавленной в ней марганцовкой – легкий розовый раствор. Для максимальной защиты черенков от плесени их необходимо погрузить в двухпроцентный раствор железного купороса буквально на пару секунд, затем подсушить и вернуть обратно в ящики.
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