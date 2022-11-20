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Как подготовить к зиме туи и можжевельники, чтобы они не утратили форму?

20 ноября 2022 11:20
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Дачный сезон подходит к концу, но в саду еще есть важные работы. Особое внимание стоит уделить уходу за хвойными растениями в ноябре, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Как подготовить к зиме туи и можжевельники, чтобы они не утратили форму?-1

Чтобы туи и можжевельники не утратили пирамидальную форму кроны, до начала снегопадов их обвязывают шпагатом. Согнувшиеся под тяжестью снега ветви могут не вернуться к прежнему состоянию. Чтобы защитить крону от солнечных ожогов, оберните ветви мешковиной или тканым полипропиленовым полотнищем, оставив небольшое отверстие для вентиляции.  

Как подготовить к зиме туи и можжевельники, чтобы они не утратили форму?-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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