Как подготовить к зиме туи и можжевельники, чтобы они не утратили форму?

Дачный сезон подходит к концу, но в саду еще есть важные работы. Особое внимание стоит уделить уходу за хвойными растениями в ноябре, рассказали в программе « Плюс-минус ».

Чтобы туи и можжевельники не утратили пирамидальную форму кроны, до начала снегопадов их обвязывают шпагатом. Согнувшиеся под тяжестью снега ветви могут не вернуться к прежнему состоянию. Чтобы защитить крону от солнечных ожогов, оберните ветви мешковиной или тканым полипропиленовым полотнищем, оставив небольшое отверстие для вентиляции.