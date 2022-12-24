Вы видели Деда Мороза на танке? Показываем необычную резиденцию, где можно даже пострелять из пневматики

Новости Беларуси. На территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» открылась резиденция Деда Мороза. Здешний волшебник не совсем обычный: в генеральских погонах, с командным голосом и транспорт у него соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Карина Верховцева одной из первых познакомилась с Морозом в высоком звании.

Эффектное появление на легендарном военном танке Т-50, что в годы войны приближал победный май. В резиденции Деда Мороза на «Линии Сталина» сегодня гости из разных уголков центрального региона.

Алексей Семашко:

Приехали из Борисова. Добирались потом из Минска на автобусе. В резиденции первый раз на Новый год, ни разу на Новый год здесь не были. В другие праздники были. Все интересно, дети довольны, самое главное. А для некоторых визит в резиденцию – часть военно-патриотического воспитания. Виталий – военнослужащий, и своим примером показывает сыну с детства: быть настоящим мужчиной – это значит знать и чтить историю родной страны. Подробнее читайте здесь.

Первыми гостями в этом сезоне стали более 20 ребят из социально-педагогического центра Логойского района. Многие из этих деток остались без родительской опеки. Все получили сладкие подарки, приняли участие в интерактивных конкурсах и познакомились с вооружением времен Великой Отечественной. Немало оказалось желающих подбить кеглями вражеский танк и пострелять по мишеням из пневматики.

Конечно, Дед Мороз – предвестник новогодних чудес. По традиции у каждого была возможность загадать желание. У детей и взрослых мечты разные. Но вне зависимости от возраста всех объединяет одна просьба.

Тимур Зелинский:

Я хочу, чтобы у всех все было отлично, чтобы у всех желания сбывались, чтобы никто никогда не болел.

Карина Верховцева, корреспондент:

Главная фишка резиденции – это, конечно, сам Дед Мороз, традиционный и парадный. К привычной шубе добавлена армейская атрибутика: каракулевый воротник и такая же шапка с красной звездой. «Принимает каждого». На «Линии Сталина» поселился военный Дед Мороз. Подробности здесь.

Карина Верховцева:

Дедушка Мороз, сегодня вы поразили всех своим появлением на танке. Расскажите, почему такой выбор, на чем добирались?

Оленей пришлось отпустить, чтобы они покушали, набрались сил, чтобы привезти детишкам побольше подарков. Поэтому пришлось воспользоваться современными достижениями. И вам тоже маленький, но подарочек. С Новым годом!

– Класс! Такой сувенир для СТВ!

Военный Дед Мороз ждет гостей в своей резиденции каждый день. Принять участие в нескучных соревнованиях, согреться горячим чаем и, конечно, получить свой новогодний подарок есть возможность до 8 января. Карина Верховцева:

К поздравлениям с новогодними праздниками присоединяются Карина Верховцева, Илья Носкевич и вся телекомпания СТВ.