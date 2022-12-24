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«Взрывы были сумасшедшие». Григорий Азарёнок своими глазами увидел, что после себя оставляют украинские войска

24 декабря 2022 20:02
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Увидеть все своими глазами. Григорий Азаренок выехал в зону проведения специальной военной операции, чтобы донести до каждого то, от чего уберегают белорусов.

Специальный выпуск авторской программы «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Взрывы были сумасшедшие». Григорий Азарёнок своими глазами увидел, что после себя оставляют украинские войска-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Это осколок того самого злополучного «Хаймарса». Несколько дней назад он прилетел в эту базу отдыха. Как видим, ничего не осталось. Это был исключительно гражданский объект.

«Взрывы были сумасшедшие». Григорий Азарёнок своими глазами увидел, что после себя оставляют украинские войска-3

В данную точку прилетело шесть «Хаймерсов». Примерно в половине девятого вечера взрывы были сумасшедшие. Когда мы уже услышали взрывы, сразу двинулись сюда, на объект. Здесь находилась база отдыха. Было очень много пострадавших, очень много «трехсотых», два «двухсотых», наверное, было. Оказывали первую медицинскую помощь, так как умею это делать, проходил практику, оказывал медицинскую помощь. На самом деле, был просто нереальный хаос, все вокруг горело, крики ребят. Было очень жутко. На самом деле, здесь отдыхали обычные люди, обычные граждане, поэтому было очень дико на это смотреть. Ситуация была очень напряженная и страшная.

«Взрывы были сумасшедшие». Григорий Азарёнок своими глазами увидел, что после себя оставляют украинские войска-5

Григорий Азаренок:
20 декабря, в День чекиста, когда в Беларуси отмечается День Комитета государственной безопасности, белорусы не могли не прийти и не почтить память легендарного Павла Судоплатова. Враги те же, а значит, его наследие для нас чрезвычайно актуально.

«Взрывы были сумасшедшие». Григорий Азарёнок своими глазами увидел, что после себя оставляют украинские войска-7

Алексей Бычков, начальник управления внутренней политики Запорожской области: 
На протяжении 30 лет активно велась пропаганда антироссийская, людей задурманивали, пытались создать огромное количество различных сект, псевдоцерковных организаций. На территории Запорожской области более 20 различных видов сект. Это делается специально, чтобы разложить, разобщить общество. И потом вся негативная идеология, которая ведется, плодотворно ложится на умы и сердца этих людей, которые разобщены и не видят истинной цели. А истина одна – это духовность, добро и любовь. Мы видим, с какой стороны идет жестокость и ненависть, а с какой – любовь и добро. Даже местные жители отмечают, что, когда приходят украинские войска, за ними приходят каратели, а когда приходят русские войска, за ними приходят строители и рабочие. И восстанавливаются церкви.

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«Взрывы были сумасшедшие». Григорий Азарёнок своими глазами увидел, что после себя оставляют украинские войска-9

Юрий Кованов, заместитель министра культуры, спорта и туризма Запорожской области:
Мы стараемся со всеми работать, никого не притеснять. Естественно, есть такой осадок, который остался еще с прошлых времен. Мы с этим работаем, но надеемся, что через какое-то время про это все забудут и будет все хорошо.

«Взрывы были сумасшедшие». Григорий Азарёнок своими глазами увидел, что после себя оставляют украинские войска-11

Сергей Лущ, общественный деятель:
Это определенный дух наш. Завтра действовать будем все мы, в единстве. Великая Белая и малая Русь. И поэтому это достойнейшие люди. Мы встречались здесь с представителями администрации, представителями органов власти. Это люди, которые не щадят живота своего и готовы пожертвовать своей жизнью, чтобы сделать наше будущее, наше новое будущее. Наш новый справедливый мир.

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # Григорий Азарёнок # Сергей Лущ

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