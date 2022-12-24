«Взрывы были сумасшедшие». Григорий Азарёнок своими глазами увидел, что после себя оставляют украинские войска

Увидеть все своими глазами. Григорий Азаренок выехал в зону проведения специальной военной операции, чтобы донести до каждого то, от чего уберегают белорусов. Специальный выпуск авторской программы «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это осколок того самого злополучного «Хаймарса». Несколько дней назад он прилетел в эту базу отдыха. Как видим, ничего не осталось. Это был исключительно гражданский объект.

В данную точку прилетело шесть «Хаймерсов». Примерно в половине девятого вечера взрывы были сумасшедшие. Когда мы уже услышали взрывы, сразу двинулись сюда, на объект. Здесь находилась база отдыха. Было очень много пострадавших, очень много «трехсотых», два «двухсотых», наверное, было. Оказывали первую медицинскую помощь, так как умею это делать, проходил практику, оказывал медицинскую помощь. На самом деле, был просто нереальный хаос, все вокруг горело, крики ребят. Было очень жутко. На самом деле, здесь отдыхали обычные люди, обычные граждане, поэтому было очень дико на это смотреть. Ситуация была очень напряженная и страшная.

Григорий Азаренок:

20 декабря, в День чекиста, когда в Беларуси отмечается День Комитета государственной безопасности, белорусы не могли не прийти и не почтить память легендарного Павла Судоплатова. Враги те же, а значит, его наследие для нас чрезвычайно актуально.

Алексей Бычков, начальник управления внутренней политики Запорожской области:

На протяжении 30 лет активно велась пропаганда антироссийская, людей задурманивали, пытались создать огромное количество различных сект, псевдоцерковных организаций. На территории Запорожской области более 20 различных видов сект. Это делается специально, чтобы разложить, разобщить общество. И потом вся негативная идеология, которая ведется, плодотворно ложится на умы и сердца этих людей, которые разобщены и не видят истинной цели. А истина одна – это духовность, добро и любовь. Мы видим, с какой стороны идет жестокость и ненависть, а с какой – любовь и добро. Даже местные жители отмечают, что, когда приходят украинские войска, за ними приходят каратели, а когда приходят русские войска, за ними приходят строители и рабочие. И восстанавливаются церкви. «От всего сердца и души». Белорусы привезли гуманитарную помощь на Донбасс. Подробнее.

Юрий Кованов, заместитель министра культуры, спорта и туризма Запорожской области:

Мы стараемся со всеми работать, никого не притеснять. Естественно, есть такой осадок, который остался еще с прошлых времен. Мы с этим работаем, но надеемся, что через какое-то время про это все забудут и будет все хорошо.