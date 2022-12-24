Народные приметы на последнюю неделю декабря. Морозы ослабнут или зима всё больше вступит в свои права?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 26 декабря церковь чтит память преподобного Аркадия Вяземского, рассказали в программе «Плюс-минус». Иней говорит о приближении мороза и метелей. Хорошо видны звезды на небе – скоро похолодает. Окна потеют – идет потепление. Птицы смело садятся на снег и скачут по земле – еще один верный признак того, что морозы отступят.

27 декабря делали прогнозы на ближайшие дни. Если ночью на деревьях появился иней, то следующим вечером будет сильный снегопад. Если погода быстро меняется, то скоро потеплеет. Вороны постоянно кричат – к холодам. 28 декабря в народе называют Трифоновым днем. Если на улице мороз, а окна запотели, скоро будет потепление. Днем мороз, а вечером стало теплеть – к ухудшению погоды. Красная заря и северный ветер обещают скорые морозы. А если солнце вечером садится в тучу, то стоит ждать сильной метели. Ждем похолодание и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси под Новый год? Читайте здесь.

29 декабря православная церковь вспоминает святого пророка Аггея. В этот день на деревьях часто бывает иней. Он является верной приметой того, что на Рождество будет ясно и тепло. Также считается, какая погода стоит в этот день, такая она будет и в апреле. 30 декабря православная церковь вспоминает святого пророка Даниила, которого в народе прозвали Даниил Зимоуказчик. Юго-западный ветер предвещает снежную, но теплую зиму. Также наши предки верили, что какая погода стоит 30 декабря, такой она будет и в мае. Кстати, метель на Данилов день обещает жаркое и урожайное лето.