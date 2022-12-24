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Народные приметы на последнюю неделю декабря. Морозы ослабнут или зима всё больше вступит в свои права?

24 декабря 2022 18:33
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 26 декабря церковь чтит память преподобного Аркадия Вяземского, рассказали в программе «Плюс-минус». Иней говорит о приближении мороза и метелей. Хорошо видны звезды на небе – скоро похолодает. Окна потеют – идет потепление. Птицы смело садятся на снег и скачут по земле – еще один верный признак того, что морозы отступят.  

Народные приметы на последнюю неделю декабря. Морозы ослабнут или зима всё больше вступит в свои права?-1

27 декабря делали прогнозы на ближайшие дни. Если ночью на деревьях появился иней, то следующим вечером будет сильный снегопад. Если погода быстро меняется, то скоро потеплеет. Вороны постоянно кричат – к холодам.  

28 декабря в народе называют Трифоновым днем. Если на улице мороз, а окна запотели, скоро будет потепление. Днем мороз, а вечером стало теплеть – к ухудшению погоды. Красная заря и северный ветер обещают скорые морозы. А если солнце вечером садится в тучу, то стоит ждать сильной метели.   

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Народные приметы на последнюю неделю декабря. Морозы ослабнут или зима всё больше вступит в свои права?-4

29 декабря православная церковь вспоминает святого пророка Аггея. В этот день на деревьях часто бывает иней. Он является верной приметой того, что на Рождество будет ясно и тепло. Также считается, какая погода стоит в этот день, такая она будет и в апреле.  

30 декабря православная церковь вспоминает святого пророка Даниила, которого в народе прозвали Даниил Зимоуказчик. Юго-западный ветер предвещает снежную, но теплую зиму. Также наши предки верили, что какая погода стоит 30 декабря, такой она будет и в мае. Кстати, метель на Данилов день обещает жаркое и урожайное лето.  

Народные приметы на последнюю неделю декабря. Морозы ослабнут или зима всё больше вступит в свои права?-7

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# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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