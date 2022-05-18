Сейчас я испытываю гордость за свою страну. Почему Чемоданова решила уйти со службы и как отреагировала её семья?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

Юлия Артюх, СТВ:

Вы сменили форму на деловой костюм. Какие ощущения, вы чувствуете себя как-то по-новому?

Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Абсолютно никак я себя не чувствую по-новому. Я скажу только одно: человек встречается не по форме, а по содержанию. Содержание гораздо важнее, чем та форма, в которой он может служить, даже не только форма. Для меня это важно, поверьте. Сейчас я в большей степени испытываю и гордость за свою страну, и за то, что я отдала столько времени, столько лет жизни правоохранительным органам. Горжусь, что есть опыт, которым я сегодня могу делиться с молодыми сотрудниками. Горжусь тем, что у меня все-таки есть семья, полная семья, мои дети, мои родители. И, наверное, все то, что есть, надо не просто ценить и не просто любить, надо оберегать и никому не отдавать. Это очень важно. Пусть каждый услышит и об этом задумается.

Юлия Артюх:

А как ваш супруг отреагировал на смену рода деятельности? Когда вам предложили уходить в идеологию, все-таки более 20 лет отслужили. Ольга Чемоданова:

В любом случае сначала это было мое решение, мое мнение, насколько я готова. Конечно, я сказала о том, что я готова. Если сегодня я нужна и должна быть там, где я сейчас, – значит, я должна с гордостью это принять и выполнять свои обязанности. Я военный человек, я не на эмоциях, как говорится. Я, скорее, на своем долге, на чести принимаю решения.