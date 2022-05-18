Прямой эфир

Сейчас я испытываю гордость за свою страну. Почему Чемоданова решила уйти со службы и как отреагировала её семья?

18 мая 2022 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.  

Сейчас я испытываю гордость за свою страну. Почему Чемоданова решила уйти со службы и как отреагировала её семья?-1

Юлия Артюх, СТВ:  
Вы сменили форму на деловой костюм. Какие ощущения, вы чувствуете себя как-то по-новому?  

Сейчас я испытываю гордость за свою страну. Почему Чемоданова решила уйти со службы и как отреагировала её семья?-4

Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:  
Абсолютно никак я себя не чувствую по-новому. Я скажу только одно: человек встречается не по форме, а по содержанию. Содержание гораздо важнее, чем та форма, в которой он может служить, даже не только форма. Для меня это важно, поверьте. Сейчас я в большей степени испытываю и гордость за свою страну, и за то, что я отдала столько времени, столько лет жизни правоохранительным органам. Горжусь, что есть опыт, которым я сегодня могу делиться с молодыми сотрудниками. Горжусь тем, что у меня все-таки есть семья, полная семья, мои дети, мои родители. И, наверное, все то, что есть, надо не просто ценить и не просто любить, надо оберегать и никому не отдавать. Это очень важно. Пусть каждый услышит и об этом задумается.  

Сейчас я испытываю гордость за свою страну. Почему Чемоданова решила уйти со службы и как отреагировала её семья?-7

Юлия Артюх:  
А как ваш супруг отреагировал на смену рода деятельности? Когда вам предложили уходить в идеологию, все-таки более 20 лет отслужили.  

Ольга Чемоданова:  
В любом случае сначала это было мое решение, мое мнение, насколько я готова. Конечно, я сказала о том, что я готова. Если сегодня я нужна и должна быть там, где я сейчас, – значит, я должна с гордостью это принять и выполнять свои обязанности. Я военный человек, я не на эмоциях, как говорится. Я, скорее, на своем долге, на чести принимаю решения.  

Сейчас я испытываю гордость за свою страну. Почему Чемоданова решила уйти со службы и как отреагировала её семья?-10

Юлия Артюх:  
А дети как реагируют? Сейчас вы очень часто посещаете множество мероприятий, где соответственно надо выглядеть. Дети наверняка вас так часто не видели в платьях, с прическами, с какими-то аксессуарами. Как дети реагируют?  

Ольга Чемоданова:  
Конечно, им нравится наблюдать за своей мамой. Дочка, наоборот, стала говорить о том, что мама, в нашем школьном Telegram-канале тебя раньше не было, а сейчас мы тебя очень часто там видим. Потому что работа связана с молодежью, конечно, это не исключает. Мальчик еще маленький, чтобы рассуждать, но, когда я ухожу в субботу на работу, он у меня спрашивает: «Мама, у тебя такая сейчас такая сложная новая работа, что ты все время уходишь?» Я говорю: «Она не просто сложная, она очень важная и ответственная, поэтому я должна быть там». Вопросов никто уже больше не задает.  

Читайте также:  

Стараемся говорить открыто. Ольга Чемоданова рассказала, как воспитывает детей  

«Я являюсь руководителем». Почему Ольга Чемоданова не называет себя главным идеологом Минска?  

Воспитают в школе? Ольга Чемоданова объяснила, как общаться с детьми о наркотиках, педофилии и половом воспитании  

# Право # общество # Юлия Артюх # Ольга Чемоданова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В современном мире особенно нужна людям духовная опора». Митрополит Вениамин освятил храм в Слепянке
18 мая 2022 14:27

«В современном мире особенно нужна людям духовная опора». Митрополит Вениамин освятил храм в Слепянке

Стараемся говорить открыто. Ольга Чемоданова рассказала, как воспитывает детей
18 мая 2022 14:24

Стараемся говорить открыто. Ольга Чемоданова рассказала, как воспитывает детей

Лайт-версия армии. Как проходит день кадета в училище и какое любимое блюдо у всех учащихся?
18 мая 2022 14:09

Лайт-версия армии. Как проходит день кадета в училище и какое любимое блюдо у всех учащихся?