Сейчас я испытываю гордость за свою страну. Почему Чемоданова решила уйти со службы и как отреагировала её семья?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
Юлия Артюх, СТВ:
Вы сменили форму на деловой костюм. Какие ощущения, вы чувствуете себя как-то по-новому?
Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Абсолютно никак я себя не чувствую по-новому. Я скажу только одно: человек встречается не по форме, а по содержанию. Содержание гораздо важнее, чем та форма, в которой он может служить, даже не только форма. Для меня это важно, поверьте. Сейчас я в большей степени испытываю и гордость за свою страну, и за то, что я отдала столько времени, столько лет жизни правоохранительным органам. Горжусь, что есть опыт, которым я сегодня могу делиться с молодыми сотрудниками. Горжусь тем, что у меня все-таки есть семья, полная семья, мои дети, мои родители. И, наверное, все то, что есть, надо не просто ценить и не просто любить, надо оберегать и никому не отдавать. Это очень важно. Пусть каждый услышит и об этом задумается.
Юлия Артюх:
А как ваш супруг отреагировал на смену рода деятельности? Когда вам предложили уходить в идеологию, все-таки более 20 лет отслужили.
Ольга Чемоданова:
В любом случае сначала это было мое решение, мое мнение, насколько я готова. Конечно, я сказала о том, что я готова. Если сегодня я нужна и должна быть там, где я сейчас, – значит, я должна с гордостью это принять и выполнять свои обязанности. Я военный человек, я не на эмоциях, как говорится. Я, скорее, на своем долге, на чести принимаю решения.
Юлия Артюх:
А дети как реагируют? Сейчас вы очень часто посещаете множество мероприятий, где соответственно надо выглядеть. Дети наверняка вас так часто не видели в платьях, с прическами, с какими-то аксессуарами. Как дети реагируют?
Ольга Чемоданова:
Конечно, им нравится наблюдать за своей мамой. Дочка, наоборот, стала говорить о том, что мама, в нашем школьном Telegram-канале тебя раньше не было, а сейчас мы тебя очень часто там видим. Потому что работа связана с молодежью, конечно, это не исключает. Мальчик еще маленький, чтобы рассуждать, но, когда я ухожу в субботу на работу, он у меня спрашивает: «Мама, у тебя такая сейчас такая сложная новая работа, что ты все время уходишь?» Я говорю: «Она не просто сложная, она очень важная и ответственная, поэтому я должна быть там». Вопросов никто уже больше не задает.
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