Стараемся говорить открыто. Ольга Чемоданова рассказала, как воспитывает детей

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

Юлия Артюх, СТВ:

Как у вас происходит общение с детьми, воспитание? Мы говорим много про патриотизм, и, конечно, я не имею право не задать вам этот вопрос, можно ли воспитать патриотизм у ребенка? Это что значит, это свозить в Хатынь, показать, как было?

Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Можно свозить в Хатынь, но это не значит, что вы через 15 минут воспитали патриота. Юлия Артюх:

Как у вас в семье происходит?

Ольга Чемоданова:

Вы понимаете, что это только в семье личным примером, ребенок всегда смотрит на своих родителей, какие они, что они говорят, куда они ходят и приводят своих детей. Все начинается именно оттуда, к чему расположены родители. Дети это чувствуют очень хорошо. О чем разговаривают, о чем рассказывают. Я сегодня, когда встречалась, опять же, говорю: нет в нашей семье семьи, где не было бы героя Великой Отечественной войны, у кого-то все равно кто-то где-то воевал. Надо знать об этих героях. Но прежде, чем мы начнем говорить с детьми о наших дедушках, прадедах, которые воевали, надо начинать с истории своей семьи. А вы задайте вопрос своему ребенку, пусть он расскажет, кто были его бабушка, дедушка? Учителя, ученые, ремесленники, чем они занимались, кем стали их родители, какую профессию выбрали и почему – начинать надо, в том числе, и от истории своей семьи. Надо знать свой род, надо знать и встречаться со своими близкими, обсуждать – это очень важно. Мы стараемся в своей семье это делать. Юлия Артюх:

У вас двое детей. Сколько им лет?