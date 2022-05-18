Стараемся говорить открыто. Ольга Чемоданова рассказала, как воспитывает детей

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
Юлия Артюх, СТВ:
Как у вас происходит общение с детьми, воспитание? Мы говорим много про патриотизм, и, конечно, я не имею право не задать вам этот вопрос, можно ли воспитать патриотизм у ребенка? Это что значит, это свозить в Хатынь, показать, как было?
Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Можно свозить в Хатынь, но это не значит, что вы через 15 минут воспитали патриота.
Юлия Артюх:
Как у вас в семье происходит?
Ольга Чемоданова:
Вы понимаете, что это только в семье личным примером, ребенок всегда смотрит на своих родителей, какие они, что они говорят, куда они ходят и приводят своих детей. Все начинается именно оттуда, к чему расположены родители. Дети это чувствуют очень хорошо. О чем разговаривают, о чем рассказывают. Я сегодня, когда встречалась, опять же, говорю: нет в нашей семье семьи, где не было бы героя Великой Отечественной войны, у кого-то все равно кто-то где-то воевал. Надо знать об этих героях. Но прежде, чем мы начнем говорить с детьми о наших дедушках, прадедах, которые воевали, надо начинать с истории своей семьи. А вы задайте вопрос своему ребенку, пусть он расскажет, кто были его бабушка, дедушка? Учителя, ученые, ремесленники, чем они занимались, кем стали их родители, какую профессию выбрали и почему – начинать надо, в том числе, и от истории своей семьи. Надо знать свой род, надо знать и встречаться со своими близкими, обсуждать – это очень важно. Мы стараемся в своей семье это делать.
Юлия Артюх:
У вас двое детей. Сколько им лет?
Ольга Чемоданова:
У меня прекрасная разница в возрасте между детьми. Потому что у меня один ребенок заканчивает школу, а другой пришел в нее. Поэтому я абсолютно в теме того, что происходит в образовании, как оно поменялось за 10 лет. Насколько существенно оно изменилось, от чего отталкивались мы, когда дочка пришла в первый класс, сейчас она заканчивает, ей 17 лет. А сын постигает азы науки в первом классе. Конечно, очень здорово. Почему? Потому что старший ребенок о многом уже рассказывает младшему. Даже если я что-то не успела рассказать, то, скорее, в большей степени я теперь слушаю младшего, что рассказал старший ребенок. Делятся они абсолютно всем, обсуждают все, что видят, слышат, читают в том числе. Конечно, такое общение, особенно обсуждение той или иной темы – это темы семьи и истории, и даже кулинария, и даже спорт – все это находит отражение в нашей семье. Дети рассказывают нам, и мы высказываем, где-то, может быть, спорим. Конечно, спорим. У меня все-таки дочка подросток, а там вообще сложно не поспорить.
Юлия Артюх:
На все свое мнение.
Ольга Чемоданова:
Да. Но мы всегда предлагаем альтернативную точку зрения. Это не значит, что так, как ты думаешь, это есть на самом деле. Очень много говорим о том, насколько сегодня информация может быть фейковая, где она правдивая. В этом тоже надо определенным образом иметь понятие и разбираться, что ты читаешь, из какого источника, и как часто этот источник раньше предлагал непроверенную информацию. Конечно, мы об этом говорим. Равно, как и политическую ситуацию на сегодня за пределами нашей страны, мы стараемся об этом говорить открыто, она должна знать, понимать.
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