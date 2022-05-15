«Я являюсь руководителем». Почему Ольга Чемоданова не называет себя главным идеологом Минска?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

Юлия Артюх, СТВ:

Сейчас вы главный идеолог города Минска – это довольно серьезная должность, очень огромная ответственность. И также вы работаете с молодежью. Ваш прошлый опыт в нынешних реалиях помогает?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Безусловно. Я, конечно, себя так не называю – главный идеолог. Скорее, я являюсь руководителем главного управления идеологической работы по делам молодежи. Моя задача, в первую очередь, организовать эту работу, обеспечить всем необходимым, в том числе и методическими материалами. Понимать, в каком направлении двигаться. И как раз прошлый опыт очень мне помогает сегодня, очень. Я абсолютно владею и понимаю, где, в какой момент необходимо включиться в жизнь общества. В том числе, знаю, как говорится, не издалека работу с семьями, с молодежью в том числе.

Юлия Артюх:

Вы на эту должность уходили с поста пресс-секретаря МВД. Все-таки кардинальное различие, хотя мы говорим, что опыт работы с молодежью непосредственно есть, но тем не менее здесь служба в органах внутренних дел, здесь – госслужба. Какие-то отличия принципиальные уже для себя обозначили? Никто зелёный свет не включал. Как Ольга Чемоданова устраивалась в милицию и почему получила отказ? Подробнее здесь.

Ольга Чемоданова:

Безусловно, отличия кардинальные, я бы сказала. Но смотря в каком плане, конечно. Но то, что я 19 лет своей жизни посвятила райотделу, и это была исключительно практическая работа. Это были должности не только участкового инспектора по делам несовершеннолетних, но и другие, и руководящие. Та школа, которую я прошла, это большой опыт, и самое главное – это дисциплина, к которой я привыкла. Дисциплина, порядок, ответственность, поэтому с этим я уже живу. Юлия Артюх:

Сейчас вы работаете с гражданскими людьми.