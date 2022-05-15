«Я являюсь руководителем». Почему Ольга Чемоданова не называет себя главным идеологом Минска?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
Юлия Артюх, СТВ:
Сейчас вы главный идеолог города Минска – это довольно серьезная должность, очень огромная ответственность. И также вы работаете с молодежью. Ваш прошлый опыт в нынешних реалиях помогает?
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Безусловно. Я, конечно, себя так не называю – главный идеолог. Скорее, я являюсь руководителем главного управления идеологической работы по делам молодежи. Моя задача, в первую очередь, организовать эту работу, обеспечить всем необходимым, в том числе и методическими материалами. Понимать, в каком направлении двигаться. И как раз прошлый опыт очень мне помогает сегодня, очень. Я абсолютно владею и понимаю, где, в какой момент необходимо включиться в жизнь общества. В том числе, знаю, как говорится, не издалека работу с семьями, с молодежью в том числе.
Юлия Артюх:
Вы на эту должность уходили с поста пресс-секретаря МВД. Все-таки кардинальное различие, хотя мы говорим, что опыт работы с молодежью непосредственно есть, но тем не менее здесь служба в органах внутренних дел, здесь – госслужба. Какие-то отличия принципиальные уже для себя обозначили?
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Ольга Чемоданова:
Безусловно, отличия кардинальные, я бы сказала. Но смотря в каком плане, конечно. Но то, что я 19 лет своей жизни посвятила райотделу, и это была исключительно практическая работа. Это были должности не только участкового инспектора по делам несовершеннолетних, но и другие, и руководящие. Та школа, которую я прошла, это большой опыт, и самое главное – это дисциплина, к которой я привыкла. Дисциплина, порядок, ответственность, поэтому с этим я уже живу.
Юлия Артюх:
Сейчас вы работаете с гражданскими людьми.
Ольга Чемоданова:
Конечно. Пресс-служба, управление информацией, пресс-секретарь – это как раз одно из направлений идеологической работы – информационная составляющая. Ведь это тоже определенный фундамент, который был заложен как раз именно в управлении информации, где я прошла хорошую подготовку. Причем я прошла подготовку в сложный период как для страны, так и для ведомства. 2020 и, будем говорить так, начало 2021 года – сложное время, и в это время мне пришлось осваивать очень многое: в информационном пространстве, вообще, как работать с информацией, реагирование и так далее. Я всегда говорила, да, это было сложно, но это был колоссальный урок в моей жизни. Я многому научилась и выстояла, наверное, благодаря тому, что эти 19 лет райотдела меня этому научили.