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Воспитают в школе? Ольга Чемоданова объяснила, как общаться с детьми о наркотиках, педофилии и половом воспитании

17 мая 2022 15:04
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

Воспитают в школе? Ольга Чемоданова объяснила, как общаться с детьми о наркотиках, педофилии и половом воспитании-1

Юлия Артюх, СТВ:
Раз уж вы затронули тему воспитания детей, воспитание – это все-таки зона ответственности школы или родителей, или это должно аккумулироваться в общее?

Воспитают в школе? Ольга Чемоданова объяснила, как общаться с детьми о наркотиках, педофилии и половом воспитании-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Это неразделимо. И школа, и родители.

Юлия Артюх:
Перекладывать на школу неправильно или допустимо?

Воспитают в школе? Ольга Чемоданова объяснила, как общаться с детьми о наркотиках, педофилии и половом воспитании-7

Ольга Чемоданова:
Каждый из нас, любой родитель, несет ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка, равно как и за его воспитание. Изменения и дополнения в проект Конституции, которая была принята на референдуме, – Основной закон нашей страны, и именно эти постулаты были заложены как дополнение в статью, в части которой родители обязаны заниматься воспитанием своих детей. Стоит еще раз вернуться к Основному закону страны и не надо перекладывать ответственность друг на друга. Школа сегодня не снимает с себя ответственности в части обучения детей, в первую очередь. И, конечно же, патриотического воспитания, духовного в том числе, и семейного. Но без семьи результата не будет. Родители, к сожалению, зачастую, я не скажу, что забывают, не всегда считают нужным с ребенком говорить на равных, на те темы, которые для многих кажутся закрытыми. Как-то встречаясь с коллективом, мне задали вопрос: с какого возраста начинать говорить с ребенком о наркотиках, о половом воспитании, о педофилии. Я говорю: начинайте говорить с того возраста, когда вы видите, что ребенок уже понимает, что это такое, когда он готов вас слушать и слышать то, о чем вы говорите. Но не говорить вообще нельзя, а бояться говорить на какие-то закрытые темы в семье, не стоит.

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# Право # общество # Юлия Артюх # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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