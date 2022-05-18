Лайт-версия армии. Как проходит день кадета в училище и какое любимое блюдо у всех учащихся?

Новости Беларуси. Здравствуй, юность в сапогах, или доброе утро из Минского областного кадетского училища. В программе «Центральный регион» на СТВ расскажем все о почти армейском распорядке дня. О кадетах, романтике и братстве кадетов.

Будни кадетов – этакая лайт-версия армии. Режим максимально приближен к реальной службе. Здесь не классы, а взводы, а вместо старосты – командир. Каждый день – чеканка шага на плацу.

Вадим Германович, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Минского областного кадетского училища:

Мы максимально пытаемся подготовить их к будущей профессии. Учеба в кадетском училище направлена на то, чтобы кадеты после окончания училища поступали в учреждения образования, которые готовят специалистов для силовых структур. Как правило, в Военной академии и в учреждениях, куда они поступают, сразу становятся на должности сержантского состава, потому что у них есть какой-то опыт управления строем, они приучены к распорядку дня.

По регламенту даже походы в столовую. Мы расспросили наряд по кухне, чем кормят кадетов. Еда в меню вкусная, сытная и сплошь полезная.

Бедро цыпленка-бройлера – это все любят. Никто не отказывается. Меньше всего любят рыбу. Рыбу дают по вторникам и четвергам на ужин. Жареные продукты здесь очень редко дают, поэтому, когда приезжаешь домой, сразу начинаешь какие-то колбасы, мясо есть. Такие продукты в основном. И хотя кадеты привыкают жить почти по армейскому уставу, их расположение все же поуютнее солдатских казарм.

Сейчас мы направляемся в класс самоподготовки, где кадеты готовят свои уроки, выполняют домашнее задание. Во времена большевиков были закрыты все кадетские училища. Как сегодня в Беларуси обучают будущих офицеров? Читайте далее.

С 5 до 8 у нас идет самоподготовка. Если за это время кадеты успевают делать свои уроки, то могут заняться своими делами. Например, пойти на секции: футбол, баскетбол, гандбол, волейбол (это тоже по распорядку). Либо же позаниматься своими личными делами.

Всегда на тумбочке находится кепка. В выходные дни их две, потому что у нас две рабочие формы. Одна повседневная, она вот такого своеобразного окраса. И есть вторая форма. На третьей полке расположены личные вещи. На второй полке – вещи личной гигиены.

Кровати у нас всегда в порядке. Сидеть на них мы не можем. То есть в свободное время они должны быть всегда в порядке, заправленные. Также у каждого кадета висит лицевое полотенце и ножное. Это все выдается нашим кадетским училищем для использования.

– Как в армии нельзя присаживаться на кровать?

– Да, это наказывается. Если увидят, то могут спокойно наказать.

В училище кадеты живут постоянно. Увольнения домой на сутки положены лишь раз в месяц. Дополнительные сутки можно заслужить как поощрение за хорошую учебу и активность. «У обычных ребят нет такой дисциплины». Почему эти девушки решили выбрать кадетскую службу? Подробности далее.

– Здесь уже можно присаживаться?

– Здесь можно присаживаться только по распорядку либо по разрешению воспитателей. Но это самая любимая комната всех кадетов. Это комната досуга и информирования. Например, здесь могут проводиться воспитательные мероприятия.

Лилиана Шкреблик, кадет 3 курса Минского областного кадетского училища:

В выходные мы можем приходить сюда с теми же телефонами, кода их выдают. Сесть, просто посидеть на диване, поговорить. В учебное время могут быть уроки от 5 до 7. Больше 7 уроков быть не может. Если приходите после пяти уроков, можете попросить воспитателя посидеть в комнате отдыха. Даже, может, поспать, если вам разрешают. Жизнь в погонах со строгой дисциплиной кому-то может показаться скучной. Но кадеты уже не променяли бы ее на гражданку. Лилиана Шкреблик:

Когда приезжаешь домой, смотришь на своих сверстников, и есть ощущение, что это не твои сверстники, а они меньше тебя на года три. Ты с ними разговариваешь, у них еще мысли детские.

Алексей Цегалко, кадет 3 курса Минского областного кадетского училища:

Рассказываешь им, как мы подшиваем воротники каждый вечер. Они такие: да, вы умеете шить? Или пуговица оторвалась – пойду маме занесу. А тут: да какой маме, я сам все пришью.

– А смотрели сериал «Кадетство»?

– Да. Но там все в более романтическом стиле. Так развернуто, показано. Кадетское братство – да, но в жизни чуть-чуть отличается. Почему решил поступать в кадетское училище? Лет в шесть мне показали этот фильм, и я сказал: мама, папа, я хочу сюда. Мама и папа сказали: хорошо. И вот, учусь.

– Не было такого: ожидание/реальность?

– Когда пришел на психотбор, мне сказали: будет чуть-чуть по-другому. Я примерно ожидал. Папа и мама рассказали, я понял, что не самое сладкое выбрал. Но потом первый месяц, второй, ты понимаешь, что это интересно.