Прямой эфир

«В современном мире особенно нужна людям духовная опора». Митрополит Вениамин освятил храм в Слепянке

18 мая 2022 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси освятил храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В современном мире особенно нужна людям духовная опора». Митрополит Вениамин освятил храм в Слепянке-1

В торжественном богослужении участвовало православное духовенство, представители администрации Партизанского района и прихожане.

«В современном мире особенно нужна людям духовная опора». Митрополит Вениамин освятил храм в Слепянке-4

Митрополит Вениамин подарил храму «Новый Завет», который передают всем открывающимся и освященным церквям в Беларуси, а также отметил наградами Белорусской православной церкви людей, которые участвовали в строительстве.

«В современном мире особенно нужна людям духовная опора». Митрополит Вениамин освятил храм в Слепянке-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Открытие каждого храма – это событие для той местности, где он построен, потому что он сообщает духовную силу людям, которые здесь живут и которые желают получать вот эту Божью благодать. В современном мире особенно нужна людям духовная опора и возможность обратиться всегда, обратить свой взор к небу.

«В современном мире особенно нужна людям духовная опора». Митрополит Вениамин освятил храм в Слепянке-10

Павел Пясецкий, прислужник прихода храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»:
Все прихожане и служащие храма с великим нетерпением ждали освящения престола, как ветхозаветные пророки ждали, когда же придет мессия.

«В современном мире особенно нужна людям духовная опора». Митрополит Вениамин освятил храм в Слепянке-13

Храм создан почти четверть века назад по инициативе жителей Слепянки. Прихожане называют это место особенным. Людям здесь помогают избавляться от алкогольной и наркотической зависимостей.

# Церковь # общество # Митрополит Вениамин # Павел Пясецкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стараемся говорить открыто. Ольга Чемоданова рассказала, как воспитывает детей
18 мая 2022 14:24

Стараемся говорить открыто. Ольга Чемоданова рассказала, как воспитывает детей

Лайт-версия армии. Как проходит день кадета в училище и какое любимое блюдо у всех учащихся?
18 мая 2022 14:09

Лайт-версия армии. Как проходит день кадета в училище и какое любимое блюдо у всех учащихся?

«Рынок открылся, рынок готов с нами работать». На форуме в Бресте рассказали о первых контактах с Индонезией
18 мая 2022 14:00

«Рынок открылся, рынок готов с нами работать». На форуме в Бресте рассказали о первых контактах с Индонезией