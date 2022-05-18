«В современном мире особенно нужна людям духовная опора». Митрополит Вениамин освятил храм в Слепянке

Новости Беларуси. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси освятил храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси освятил храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В торжественном богослужении участвовало православное духовенство, представители администрации Партизанского района и прихожане.
Митрополит Вениамин подарил храму «Новый Завет», который передают всем открывающимся и освященным церквям в Беларуси, а также отметил наградами Белорусской православной церкви людей, которые участвовали в строительстве.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Открытие каждого храма – это событие для той местности, где он построен, потому что он сообщает духовную силу людям, которые здесь живут и которые желают получать вот эту Божью благодать. В современном мире особенно нужна людям духовная опора и возможность обратиться всегда, обратить свой взор к небу.
Павел Пясецкий, прислужник прихода храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»:
Все прихожане и служащие храма с великим нетерпением ждали освящения престола, как ветхозаветные пророки ждали, когда же придет мессия.
Храм создан почти четверть века назад по инициативе жителей Слепянки. Прихожане называют это место особенным. Людям здесь помогают избавляться от алкогольной и наркотической зависимостей.