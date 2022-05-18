«В современном мире особенно нужна людям духовная опора». Митрополит Вениамин освятил храм в Слепянке

Новости Беларуси. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси освятил храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественном богослужении участвовало православное духовенство, представители администрации Партизанского района и прихожане.

Митрополит Вениамин подарил храму «Новый Завет», который передают всем открывающимся и освященным церквям в Беларуси, а также отметил наградами Белорусской православной церкви людей, которые участвовали в строительстве.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Открытие каждого храма – это событие для той местности, где он построен, потому что он сообщает духовную силу людям, которые здесь живут и которые желают получать вот эту Божью благодать. В современном мире особенно нужна людям духовная опора и возможность обратиться всегда, обратить свой взор к небу.

Павел Пясецкий, прислужник прихода храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»:

Все прихожане и служащие храма с великим нетерпением ждали освящения престола, как ветхозаветные пророки ждали, когда же придет мессия.