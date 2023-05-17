«Сейчас война ведётся не человеческими ресурсами». Деньги должны вкладываться в контрактников или военную технику?

Вызовы и угрозы, потребление и комфорт, плюрализм мнений и четкая позиция. Любовь к родине или к деньгам? В студии обсудили, какой должна быть белорусская армия: обязательной или все-таки на контракте? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но». Евгений Пустовой, СТВ:

У кого из кармана заберем деньги, чтобы полностью создать боеспособную хотя бы 50-тысячную группировку на контракте? У детей, сирот, пожилых людей, может, меньше больниц будем строить?

Владислав Остапенко, студент Белорусского государственного университета:

Беларусь уже тратит на военно-промышленный комплекс достаточно большие суммы. Евгений Пустовой:

Так давайте за эти деньги будем строить новые «Полонезы», а не переводить армию на контракт. Владислав Остапенко:

В нашем мире это необходимо. Любая страна в мире, которая уважает себя, тратит деньги на военное обеспечение страны. И наша страна – не исключение.

Евгений Пустовой:

Правильно, но мы должны эти деньги вкладывать в технику, технологии, вооружение.

Даниил Храмцов, студент Белорусского государственного университета:

Вы говорите о той же реструктуризации армии, о которой говорим и мы. Просто вы предлагаете спустить это на капитал, а в данном случае – на технику.

Анастасия Кузнецова, студент Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:

К сожалению, сейчас война ведется не человеческими ресурсами. Посмотрите, что творится в Украине, там в основном техника задействована: те же дроны, беспилотники, танки.