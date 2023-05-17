«Сейчас война ведётся не человеческими ресурсами». Деньги должны вкладываться в контрактников или военную технику?
Вызовы и угрозы, потребление и комфорт, плюрализм мнений и четкая позиция. Любовь к родине или к деньгам? В студии обсудили, какой должна быть белорусская армия: обязательной или все-таки на контракте? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Евгений Пустовой, СТВ:
У кого из кармана заберем деньги, чтобы полностью создать боеспособную хотя бы 50-тысячную группировку на контракте? У детей, сирот, пожилых людей, может, меньше больниц будем строить?
Владислав Остапенко, студент Белорусского государственного университета:
Беларусь уже тратит на военно-промышленный комплекс достаточно большие суммы.
Евгений Пустовой:
Так давайте за эти деньги будем строить новые «Полонезы», а не переводить армию на контракт.
Владислав Остапенко:
В нашем мире это необходимо. Любая страна в мире, которая уважает себя, тратит деньги на военное обеспечение страны. И наша страна – не исключение.
Евгений Пустовой:
Правильно, но мы должны эти деньги вкладывать в технику, технологии, вооружение.
Даниил Храмцов, студент Белорусского государственного университета:
Вы говорите о той же реструктуризации армии, о которой говорим и мы. Просто вы предлагаете спустить это на капитал, а в данном случае – на технику.
Анастасия Кузнецова, студент Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
К сожалению, сейчас война ведется не человеческими ресурсами. Посмотрите, что творится в Украине, там в основном техника задействована: те же дроны, беспилотники, танки.
Владимир Мишустин, социальный педагог Новополоцкого государственного политехнического колледжа:
В Республике Беларусь на сегодня есть смешанная система обязательного воинского призыва. Кто-то избегает этого, а есть люди, которые не могут служить, но хотят служить. И служба по контракту. Да, звучала тема по поводу оплаты. Для многих это поддержка бюджета. Не каждый парень может устроиться на желаемую для себя зарплату. Здесь для него есть выход – служить республике и своей семье. Не надо преследовать меркантильные цели. Есть люди, которые по-своему альтруисты, которые готовы служить на благо родины и за это получать достойную зарплату.
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