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Армия должна быть обязательной или по контракту? Мнение молодёжи

17 мая 2023 17:23
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Вызовы и угрозы, потребление и комфорт, плюрализм мнений и четкая позиция. Любовь к родине или к деньгам? В студии обсудили, какой должна быть белорусская армия: обязательной или все-таки на контракте? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».  

Евгений Пустовой, СТВ:  
Мы сейчас говорим о том, какой должна быть армия. Ребята, которые топчут фланги не за деньги, а за любовь к родине, которые понимают, что за их спиной родители, любимые, братья и сестры. Так что, за это надо платить?  

Армия должна быть обязательной или по контракту? Мнение молодёжи-1

Андрей Апанасович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Армия у нас должна быть, как в светское время. Каждый человек знал: если я не иду служить в армию, как ко мне будут относиться?  

Армия должна быть обязательной или по контракту? Мнение молодёжи-4

Алина Беляева, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:  
Это такая же обязанность, как платить налоги. Мы не можем предоставлять такой выбор: хочу выполнять эту обязанность или не хочу. Что будет, если налоги будут платить только по желанию? Никто не будет их платить. Это такая же обязанность.  

Армия должна быть обязательной или по контракту? Мнение молодёжи-7

Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Проблема в том, чтобы не получилось так, что данная обязанность – воинский долг – не стала обузой.  

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# Государственная политика # общество # Евгений Пустовой # Андрей Апанасович # Алина Беляева # Павел Латкович # Фотофакт

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