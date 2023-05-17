Армия должна быть обязательной или по контракту? Мнение молодёжи

Вызовы и угрозы, потребление и комфорт, плюрализм мнений и четкая позиция. Любовь к родине или к деньгам? В студии обсудили, какой должна быть белорусская армия: обязательной или все-таки на контракте? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Евгений Пустовой, СТВ:
Мы сейчас говорим о том, какой должна быть армия. Ребята, которые топчут фланги не за деньги, а за любовь к родине, которые понимают, что за их спиной родители, любимые, братья и сестры. Так что, за это надо платить?
Андрей Апанасович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Армия у нас должна быть, как в светское время. Каждый человек знал: если я не иду служить в армию, как ко мне будут относиться?
Алина Беляева, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Это такая же обязанность, как платить налоги. Мы не можем предоставлять такой выбор: хочу выполнять эту обязанность или не хочу. Что будет, если налоги будут платить только по желанию? Никто не будет их платить. Это такая же обязанность.