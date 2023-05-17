Последний гектар под прицелом телекамер – посмотрели, как завершают посевную в Берестовицком районе

Новости Беларуси. В Беларуси завершается посевная кампания, и уже на этой неделе хозяйства Гродненской и Брестской областей приступят к массовой заготовке травяных кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Берестовицкий район первым завершает сев яровых культур. Сельхозпредприятие «Пограничный-Агро» сегодня, 17 мая, закрыло план – последние 50 гектаров полей засеяли гречихой. Но наш корреспондент Галина Буро все же успела включиться в процесс.

Глубина заделки оптимальная, до трех сантиметров, что соответствует технологии.

Положить зерно в почву правильно. Соблюдение технологии сева в мае – залог хорошего урожая в конце августа. Ведь именно ближе к осени придет время убирать гречиху – это самая поздняя культура из яровых. Потому она – заключительный аккорд весеннего полевого бала тракторов в «Пограничном-Агро».

Галина Буро, корреспондент:

Погода сегодня пасмурная, то и дело моросит мелкий дождь, но аграрии говорят, это даже хорошо. Ведь здесь пески. Почва увлажняется, а значит это пойдет на пользу будущим всходам.

Механизатор, а еще многодетный отец Николай Добриогло проверяет загрузку семян. Главное – качество. А любовь к технике и труду с детства – вырос в этих краях. На своем железном коне, словно под линейку, наполняет почву семенами гречихи.

Николай Добриогло, механизатор сельхозпредприятия «Пограничный-Агро»:

Работаю пять лет уже, посевная третий сезон. Ответственная, урожай все-таки потом собирать. Сеялка в дуэте с предпосевным агрегатом: сначала он почву рыхлит, выравнивает и прикатывает, затем опускается зерно. Хоть гречиха – культура неприхотливая, в работе над будущим урожаем не бывает мелочей. Тем более, когда речь о продовольствии своей страны.

Виктор Циунчик, начальник производственного участка «Грицевичи» сельхозпредприятия «Пограничный-Агро»:

На эту гречиху есть госзаказ, мы должны его сдать. Она пойдет в переработку на крупу, которая будет использоваться для питания населения. Производится сев элитных семян «Альфа». Я думаю, что будет урожай замечательный. И вот уже первые яровые на соседнем поле радуют зеленью глаз. Густота, высота хорошая, а ведь холодная весна не на шутку пощекотала нервы главному агроному Юрию Будницкому. В низинах ночные заморозки слегка прихватили всходы. Но растения все же выстояли и развиваются.

Юрий Будницкий, главный агроном сельхозпредприятия «Пограничный-Агро»:

Обеспечены минеральными удобрениями, средствами защиты, техника отремонтирована. Также в хозяйстве разработана система денежного поощрения для передовиков. Люди не теряют ни одной минуты, работают допоздна. Так как делая вместе работу, мы надеемся и стремимся получить очень хороший результат.