Рачиловский: эти крысы сидят под плинтусом и ждут повода для раскачки общества, их нужно вычленять из системы

Независимые СМИ. Существуют ли они? Нужны ли они? И что делать с экстремистскими ресурсами? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Даниил Храмцов, специалист Национального банка Беларуси:

Вы почему-то забыли про вопрос стратегического планирования. Если мы полностью заглушим альтернативную точку зрения, какая бы она ни была, то с чем дальше вы будете спорить? С соломенным чучелом или с реальными людьми? Григорий Азаренок, СТВ:

Отсутствие конкуренции приводит к тому, что тот, кто становится монополистом, расслабляется, не чувствует опасности и потом может пропустить удар.

Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:

У нас есть несколько компаний и каналов независимых СМИ, в том числе и в интернете, на телевидении, на радио, которые вещают разную информацию. У нас есть радио СНГ, которое у нас тоже вещает… Григорий Азаренок:

Как оно называется? Затрудняетесь ответить? Давайте мы на улицы Минска выйдем и спросим – никто вам не скажет. А другие радио вам скажут. И всяких Дудей, Милохиных вам скажут. Что делать?

Институт социологии НАН Беларуси провел опрос и обратился к населению, каким СМИ доверяют больше. В 2022 году государственные СМИ – это 50 %. Негосударственные СМИ – 6 %.