Рачиловский: эти крысы сидят под плинтусом и ждут повода для раскачки общества, их нужно вычленять из системы

Независимые СМИ. Существуют ли они? Нужны ли они? И что делать с экстремистскими ресурсами? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Независимые СМИ. Существуют ли они? Нужны ли они? И что делать с экстремистскими ресурсами? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Даниил Храмцов, специалист Национального банка Беларуси:
Вы почему-то забыли про вопрос стратегического планирования. Если мы полностью заглушим альтернативную точку зрения, какая бы она ни была, то с чем дальше вы будете спорить? С соломенным чучелом или с реальными людьми?
Григорий Азаренок, СТВ:
Отсутствие конкуренции приводит к тому, что тот, кто становится монополистом, расслабляется, не чувствует опасности и потом может пропустить удар.
Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:
У нас есть несколько компаний и каналов независимых СМИ, в том числе и в интернете, на телевидении, на радио, которые вещают разную информацию. У нас есть радио СНГ, которое у нас тоже вещает…
Григорий Азаренок:
Как оно называется? Затрудняетесь ответить? Давайте мы на улицы Минска выйдем и спросим – никто вам не скажет. А другие радио вам скажут. И всяких Дудей, Милохиных вам скажут. Что делать?
Институт социологии НАН Беларуси провел опрос и обратился к населению, каким СМИ доверяют больше. В 2022 году государственные СМИ – это 50 %. Негосударственные СМИ – 6 %.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Доверие и независимость – это разные вещи. Газета «Дачник», «Садовник» – там может быть независимость, личная точка зрения. Но общественно-политические, гражданско-патриотические и историко-культурные вопросы – там, конечно, надо развивать вектор развития государственный, патриотический, иначе нам будут навязывать другие точки зрения. Мы должны сами рассказывать, как происходили исторические и гражданские процессы. Мы планируем: нужно создавать свое СМИ, нужно блогеров раскачивать. Нет времени раскачивать. Сейчас уже война. Нужно к ней подключаться более активно. Будем подключаться, активно участвовать и походу создавать что-то новое. Но нет времени сидеть и планировать.
Григорий Азаренок:
Абсолютно согласен. Вам скажут: а все, уже мятежа нет, успокойтесь, пожалуйста, зачем эта риторика?
Никита Рачиловский:
Эти крысы сидят под плинтусом и ждут повода для раскачки общества. Они остались. Их нужно вычленять из системы.
Читайте также:
Как бороться с экстремистскими ресурсами? Поговорили со студентами
«Слово – не воробей, но летает оно свободно». Существуют ли настоящие независимые СМИ?
Друзья в интернете – приятное знакомство или опасность для жизни? Мнения студентов