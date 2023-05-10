Как бороться с экстремистскими ресурсами? Поговорили со студентами

Независимые СМИ. Существуют ли они? Нужны ли они? И что делать с экстремистскими ресурсами? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
Как вы ограничите Telegram-каналы? Что делать?
Анастасия Ненашева, старший инспектор Оперативной таможни:
Необходимо разработать какую-то законодательную базу.
Григорий Азаренок:
Мы уже разработали – Закон о СМИ приняли. А экстремистские каналы как лили помои, так и льют из-за границы.
Анастасия Ненашева:
У нас же есть административная, уголовная ответственности за клевету, за определенные угрозы.
Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:
Проблема в другом. Проблема в том, что они уходят в подполье. Как нам бороться с подпольем?
Григорий Азаренок:
Возьмем все наши известные помои. Мы понимаем, что с ними работали, они были под определенным контролем, иногда выполняли определенные функции, тем не менее в 2020 году им дали команду – и они все с цепи сорвались. Контроль никакой не помог.
Ярослав Меркулов:
Надо с ними просто действовать жестче.
Григорий Азаренок:
Думаете, мы недостаточно жестко действуем?
Ярослав Меркулов:
Я считаю, что недостаточно жестко.
Екатерина Фильченко, студент Гомельского государственного медицинского университета:
Почему вы думаете, что если будет такой усиленный контроль над СМИ, это не будет мотивировать людей как-то нелегально распространять новости. Запретный плод всегда сладок. Чем больше диктатуры в информационном поле, тем сильнее желание…
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