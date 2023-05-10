Как бороться с экстремистскими ресурсами? Поговорили со студентами

Независимые СМИ. Существуют ли они? Нужны ли они? И что делать с экстремистскими ресурсами? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

Как вы ограничите Telegram-каналы? Что делать?

Анастасия Ненашева, старший инспектор Оперативной таможни:

Необходимо разработать какую-то законодательную базу. Григорий Азаренок:

Мы уже разработали – Закон о СМИ приняли. А экстремистские каналы как лили помои, так и льют из-за границы. Анастасия Ненашева:

У нас же есть административная, уголовная ответственности за клевету, за определенные угрозы.