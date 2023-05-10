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Как бороться с экстремистскими ресурсами? Поговорили со студентами

10 мая 2023 17:42
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Независимые СМИ. Существуют ли они? Нужны ли они? И что делать с экстремистскими ресурсами? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». 

Григорий Азаренок, СТВ:  
Как вы ограничите Telegram-каналы? Что делать?  

Как бороться с экстремистскими ресурсами? Поговорили со студентами-1

Анастасия Ненашева, старший инспектор Оперативной таможни:  
Необходимо разработать какую-то законодательную базу.  

Григорий Азаренок:  
Мы уже разработали – Закон о СМИ приняли. А экстремистские каналы как лили помои, так и льют из-за границы.    

Анастасия Ненашева:    
У нас же есть административная, уголовная ответственности за клевету, за определенные угрозы.  

Как бороться с экстремистскими ресурсами? Поговорили со студентами-4

Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:  
Проблема в другом. Проблема в том, что они уходят в подполье. Как нам бороться с подпольем?  

Григорий Азаренок:  
Возьмем все наши известные помои. Мы понимаем, что с ними работали, они были под определенным контролем, иногда выполняли определенные функции, тем не менее в 2020 году им дали команду – и они все с цепи сорвались. Контроль никакой не помог.  

Ярослав Меркулов:  
Надо с ними просто действовать жестче.  

Григорий Азаренок:  
Думаете, мы недостаточно жестко действуем?  

Ярослав Меркулов:  
Я считаю, что недостаточно жестко.  

Как бороться с экстремистскими ресурсами? Поговорили со студентами-7

Екатерина Фильченко, студент Гомельского государственного медицинского университета:  
Почему вы думаете, что если будет такой усиленный контроль над СМИ, это не будет мотивировать людей как-то нелегально распространять новости. Запретный плод всегда сладок. Чем больше диктатуры в информационном поле, тем сильнее желание…  

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# СМИ Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Анастасия Ненашева # Ярослав Меркулов # Екатерина Фильченко # Фотофакт

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