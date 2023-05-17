В Минске обсудили зарплаты и обеспеченность кадрами в медицине

Вопросы заработной платы и обеспеченность кадрами в медицине – об этом говорили сегодня, 17 мая, в Минске. Здесь прошло заседание Исполкома Международной конфедерации профсоюзов работников здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В форуме приняли участие представители не только Беларуси, но также России и стран Средней Азии. Говорили об особенностях систем здравоохранения. Ведь это важнейший государственный ресурс, который значительно влияет на жизнь народа. Поэтому ежегодно требования к подготовке специалистов для отрасли возрастают. На повестке дня наставничество, а также адаптация молодых специалистов на рабочих местах.

Анатолий Домников, президент Международной конфедерации профсоюзов работников здравоохранения:

Тема наставничества была актуальна всегда, другое дело, что сейчас она особенно актуальна стала. Потому что, во-первых, дефицит кадров медицинских работников существует не только в Российской Федерации, но и в других странах нашего Содружества. Принимаются разные меры, в том числе и ускоренная подготовка медицинских работников. Они, понятно, не очень опытные. И необходимо их пестовать в большей степени, нежели специалистов, которые прошли ординатуру. У всех есть свои нюансы, поэтому нам нужно обязательно понимать, что происходит у соседей, чтобы выработать какой-то определенный подход. И рекомендовать по приезде к себе, своим органам власти, что можно изменить, что можно взять у соседей.

Предусмотрено стимулирование для тех медиков-наставников, кто активно помогает начинающим коллегам перейти из статуса вчерашнего студента в статус молодого специалиста.