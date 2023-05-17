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В Минске обсудили зарплаты и обеспеченность кадрами в медицине

17 мая 2023 17:11
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Вопросы заработной платы и обеспеченность кадрами в медицине – об этом говорили сегодня, 17 мая, в Минске. Здесь прошло заседание Исполкома Международной конфедерации профсоюзов работников здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске обсудили зарплаты и обеспеченность кадрами в медицине -1

В форуме приняли участие представители не только Беларуси, но также России и стран Средней Азии. Говорили об особенностях систем здравоохранения. Ведь это важнейший государственный ресурс, который значительно влияет на жизнь народа. Поэтому ежегодно требования к подготовке специалистов для отрасли возрастают. На повестке дня наставничество, а также адаптация молодых специалистов на рабочих местах. 

В Минске обсудили зарплаты и обеспеченность кадрами в медицине -4

Анатолий Домников, президент Международной конфедерации профсоюзов работников здравоохранения: 
Тема наставничества была актуальна всегда, другое дело, что сейчас она особенно актуальна стала. Потому что, во-первых, дефицит кадров медицинских работников существует не только в Российской Федерации, но и в других странах нашего Содружества. Принимаются разные меры, в том числе и ускоренная подготовка медицинских работников. Они, понятно, не очень опытные. И необходимо их пестовать в большей степени, нежели специалистов, которые прошли ординатуру. У всех есть свои нюансы, поэтому нам нужно обязательно понимать, что происходит у соседей, чтобы выработать какой-то определенный подход. И рекомендовать по приезде к себе, своим органам власти, что можно изменить, что можно взять у соседей. 

Предусмотрено стимулирование для тех медиков-наставников, кто активно помогает начинающим коллегам перейти из статуса вчерашнего студента в статус молодого специалиста. 

# Медицина # общество # Анатолий Домников # Фотофакт

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