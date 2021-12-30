Он медик в третьем поколении! Почему кардиохирург Спиридонов выбрал такой путь?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”». Юлия Артюх, СТВ:

Готовясь к интервью, я была поражена вашими достижениями в медицинском направлении, в довольно сложном – это кардиохирургия. Вы медик в третьем поколении. Как все-таки вы не свернули с этого пути? Продолжили путь родителей и бабушки.

Сергей Спиридонов, заместитель директора ГУ «РНПЦ “Кардиология”»:

Действительно, я уже медик в третьем поколении. Моя бабушка начала работу в Витебском дерматологическом центре медсестрой, отработала 50 лет. Отец начинал работу кардиохирургом, мать – акушером-гинекологом. Начинали они свою работу по распределению в Верхнедвинской центральной районной больнице. Такие две востребованные специальности, как акушер-гинеколог и хирург, поэтому я часто был без присмотра. Потому что родителей вызывали по ночам, я это прекрасно помню, дежурства, экстренные операции, роды. Поэтому мой выбор врача – это довольно осознанный выбор. Я видел и обратную сторону медицины, это тяжкий труд. Иногда по ночам, в ущерб семье. Поэтому когда я шел в медицину, я не питал никаких иллюзий. Но видя, насколько это благородный труд, отношение людей, которые в районе, к врачам. Поэтому у меня никаких не было в душе альтернатив, кроме как быть врачом. Когда я поступил в медуниверситет, то никакой альтернативы хирургии у меня тоже не было. Юлия Артюх:

Легко поступили? Легко было сдавать экзамены? Ведь огромный конкурс всегда, насколько я знаю.

Сергей Спиридонов:

Да, поступил я с первого раза. Но прошел довольно большой путь перед этим. После 8 класса я поехал в лицей, меня родители направили. Родители жили в районном центре в Верхнедвинске, а я ездил в Витебск, два года там учился в лицее при медицинском университете, чтобы поступить. Это были довольно сложные годы в жизни, потому что был еще молод, подросток, 15 лет. Родители живут в одном городе, я в другом. Было принято решение на нашем семейном совете, что без трудностей не бывает успеха в жизни, поэтому я учился и жил в Витебске, а к родителям приезжал на выходные. Юлия Артюх:

Очень интересный факт – ваш отец хирург, вы пошли по его стопам, супруга ваша – акушер-гинеколог. Сергей Спиридонов:

Да, тоже акушер-гинеколог. Наверное, видя пример своих родителей, я выбирал и супругу подсознательно. У меня уже была успешная семья у родителей, поэтому я хотел такую же семью создать.

Юлия Артюх:

Вы доктор медицинских наук, это очень огромный путь в научных исследованиях. Как вам удается совмещать и практическую работу, и серьезную научно-исследовательскую, еще и административный свой аспект? Потому что вы являетесь заместителем директора РНПЦ «Кардиология». Это тоже огромная ответственность. Сергей Спиридонов:

Конечно, совмещать – довольно напряженный труд. Мне удавалось писать на дежурствах. Я докторскую диссертацию закончил. Юлия Артюх:

Во сколько лет вы защитились? Сергей Спиридонов:

В 38 лет. Такой мой жизненный путь. Мои научные руководители были знаковыми хирургами. Я свою кандидатскую диссертацию написал по онкологии. Я начинал работать онкологом в Витебской области. Юлия Артюх:

Я так понимаю, вы считаете, что научная деятельность для врача – это обязательно.

Сергей Спиридонов:

Идеальный врач – это тот, который занимается наукой и практикой. Медицина в наше время очень интенсивно развивается, если человек не будет читать журналы, просматривать периодическую литературу по хирургии, терапии, он будет отставать. Поэтому, чтобы быть современным врачом, надо всегда быть в курсе новых научных исследований, разработок. Я понимаю, что довольно трудно заниматься наукой в районной больнице, но это возможно. Было бы желание. На мой взгляд, врач должен постоянно совершенствоваться, а это без науки невозможно. Юлия Артюх:

Качество, которое вы в себе цените больше всего? Сергей Спиридонов:

Трудолюбие. Юлия Артюх:

Вас легко обидеть? Сергей Спиридонов:

Да. Юлия Артюх:

На что вы бы никогда не потратили деньги? Сергей Спиридонов:

На предметы роскоши. Юлия Артюх:

Человек, который изменил для вас все?