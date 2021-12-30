Иван Кубраков поздравил с новогодними праздниками сотрудников и пациентов госпиталя МВД

Новости Беларуси. В госпитале МВД 29 декабря принимали поздравления с новогодними праздниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые слова и подарки пациентам и сотрудникам медицинского центра передал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Накануне в госпитале прошла масштабная модернизация. Сразу пять отделений были оснащены новой мебелью и бытовой техникой. Появились также четыре новые палаты и реабилитационный комплекс. В нем для пациентов подготовили инфракрасную сауну, SPA-бассейн и тренажерный зал.