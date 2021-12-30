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Иван Кубраков поздравил с новогодними праздниками сотрудников и пациентов госпиталя МВД

30 декабря 2021 08:26
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Новости Беларуси. В госпитале МВД 29 декабря принимали поздравления с новогодними праздниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теплые слова и подарки пациентам и сотрудникам медицинского центра передал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.  

Иван Кубраков поздравил с новогодними праздниками сотрудников и пациентов госпиталя МВД-1

Накануне в госпитале прошла масштабная модернизация. Сразу пять отделений были оснащены новой мебелью и бытовой техникой. Появились также четыре новые палаты и реабилитационный комплекс. В нем для пациентов подготовили инфракрасную сауну, SPA-бассейн и тренажерный зал.  

# Новый год # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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