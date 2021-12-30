Коллекции для всей семьи. Выбираем обувь для новогоднего образа в «Марко»

И пробьют часы 12. И случится волшебство. Но чтобы карета не превратилась в тыкву, а туфельки остались при вас, составляйте свой лукбук в магазинах «Марко», ведь тут совсем другая новогодняя сказка. Обувь, аксессуары, меха – самые нужные подарки.

Снежному январю подавай черевички. Натуральные материалы, шнуровка и цвет сезона, водяной тигр сулит успех. На пороге новые открытия. Для такого случая классические бежевые ботинки – как всегда, беспроигрышный вариант.

Мария Макаревич, экономист по сбыту холдинга «Марко»:

Для тех, кто празднует Новый год стильно, отличное решение – грубые ботинки на тракторной подошве. Это любимый тренд многих модниц уже который сезон подряд. Если вы верите в то, что Новый год нужно встречать в определенных оттенках, то выбирайте модели голубого, бирюзового, серебристого, черного и золотого цвета.

С «Марко» любой минус можно обернуть в плюс. Сапожкам из натуральной замши снегопад не страшен. А с кожаным шоппером образ выглядит на все 5+. Добавим больше огня. Время близится к новогодней ночи. Страстной натуре нужна подходящая огранка. Тонкое кружево в руках, а на ножках туфельки с рептилией – дива в духе Коко.

Мария Макаревич:

Обувь важнейший элемент новогоднего образа. Для любительниц обуви на низком ходу в магазинах «Марко» вы найдете абсолютно универсальный вариант – лоферы и балетки. Идеальный компромисс между женственностью и удобством.

Для нежных натур свой сценарий. Кремовые лодочки – идеально для вечера с неожиданными сюрпризами. Аксессуары «Марко» – отдельный вид искусства. Лаковые матовые кожи, жемчужное напыление и голографичные принты – они обязаны отправиться под елку. Как и тот самый подарок для него.

Те, кто всегда в движении, оценят зимние кроссовки на меху. Говорить о комфорте не приходится. А белый – значит в тренде. И все же, ботинки в мужском зимнем гардеробе – обувь номер один. Вот совершенно новая модель. Оттенки лесной ели актуальны как никогда. Ведь новогодняя пати обязывает.

Кристина Харитонова, экономист по сбыту ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Идеальным для вашего мероприятия является пара классических полуботинок из натуральных высококачественных материалов в нашей коллекции «Премьер». Хорошая пара мужских полуботинок может прослужить вам годами.

А что, если провести праздничный уикенд по-домашнему? Пока тлеют дрова в камине, можно устроиться на пушистом меховом коврике с нежными варежками. Или согреваться объятиями в мягких тапочках, обдумывая сюрпризы для своих крох. Для малышей, кстати, в «Марко» тоже найдется по мешочку подарков.

Кристина Харитонова:

Мы уверены, что не только вы, родители, но и ваш ребенок оценит по-настоящему правильную и стильную обувь нашей коллекции San Marko. Любая пара обуви San Marko подчеркнет ваш вкус и индивидуальность вашего ребенка.