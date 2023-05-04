Промыла ли мозги людей из освобождённых территорий украинская пропаганда? Рассказал активист ДНР

Дмитрий Тютюнник, председатель комитета по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного спорта и здорового образа жизни Молодежного парламента ДНР II созыва:

На удивление, что касается новых освобожденных территорий, да, ситуации были всякие. Я помню Мариуполь, когда туда только вошли, в самом начале города большая часть людей (а мы там раскрыли лагерь, помогали людям, оказывали всякую медицинскую помощь, гуманитарные наборы выдавали), которые приходили в этот лагерь в самом начале, сожалели, просили прощения, что «все эти годы мы не понимали, что такое война, вы через все это прошли, вы пришли сюда, несмотря на то что мы были по разные стороны, вы сейчас нам помогаете». Многие люди с первых дней эти моменты осознали. Это были душевные кадры, было видно, что люди осознали.

Были люди, которые брали тот же гуманитарный набор, но при этом вопрос у них крылся: чего вы сюда пришли? Но при этом они брали набор. Ты смотришь на этих людей и понимаешь, что в них мало чего осталось от человеческого, они как животные. Когда в 2014-м были вынуждены выехать в тот же Мариуполь, когда была такая возможность, им сдавали жилье по цене в 10 раз выше рыночной стоимости, то есть люди на этом наживались.

При этом все время украинское правительство говорит о том, что «Донбасс – это наша территория», но при этом ни одного гуманитарного пакета не было выдано ни одному гражданину их страны, как они считают. Это самый интересный факт – не было вообще никакой помощи. О чем мы тогда вообще говорим? О каких людях, о каких человеческих моментах?

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