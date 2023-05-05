Ради красоты многие способны терпеть любые неудобства. К чему может привести ношение обуви из некачественных материалов?

Чтобы сохранить здоровье ребенка, необходимо аккуратно относиться и к подбору одежды и обуви. Например, нижнее белье для детей из 100-процентной синтетики не допускается, ведь такие изделия совершенно не «дышат». К обуви тоже предъявляются определенные требования. Например, для детей до пяти лет в подкладке ограничивается содержание синтетики, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Татьяна Русак, заместитель начальника отдела УП «Центр испытаний и сертификации ТООТ»:

Вся обувь, реализуемая на территории Республики Беларусь, должна соответствовать требованиям безопасности, которые установлены в технических регламентах Таможенного союза. Если мы будем говорить про обувь для детей и подростков, то этот регламент будет содержать основные требования безопасности, такие как масса, высота каблука, гибкость, прочность крепления подошвы. Помимо физико-механических показателей, это также санитарно-гигиенические показатели, то есть требования, предъявляемые непосредственно к материалам, из которых обувь изготавливается.

Взрослым тоже стоит быть начеку. Ради красоты многие способны терпеть любые неудобства – даже носить тесную обувь, которая давит и натирает, но зато выглядит сногсшибательно. Но что же на самом деле происходит с ногами в этот момент? Чересчур высокие каблуки чреваты отеками, а в более серьезных случаях варикозным расширением вен. Частое ношение модных туфелек может привести к болям в спине, коленях и даже к деформации суставов. Всегда есть риск вывиха, если оступиться и подвернуть ногу. Татьяна Русак:

При покупке обуви мы должны обращать внимание, в первую очередь выбрать то, что нам нравится. Далее мы должны учитывать, что обувь из натуральных материалов гораздо лучше в своем использовании. Далее мы должны прочесть маркировку, которая является обязательным наличием на упаковке, то есть коробке. Также это маркировка, которая будет содержаться в виде пиктограммы на полупаре обуви. Пиктограмма будет включать в себя материал верха, подкладки, подошвы.

Дешевая обувь привлекает покупателей своей ценой. Но, изготовленная из синтетических материалов, она не дает коже дышать – это может спровоцировать появление грибковых заболеваний. Татьяна Русак:

Также важным критерием является использование в закрытой обуви всех половозрастных групп подкладки из синтетических, искусственных и композиционных кож. Применение таких материалов не является допустимым, это ухудшает гигиенические свойства обуви детской и может привести к развитию аллергических реакций у детей. Неправильно подобранная обувь может стать причиной деформаций и заболеваний стоп, а опосредованно и всего опорно-двигательного аппарата. Чтобы обувь соответствовала своему предназначению, к ней выдвигается ряд гигиенических требований, обусловленных особенностями строения стопы.

Татьяна Русак:

При выборе обуви для детей, мы должны обращать внимание на конструкцию обуви. Допускается открытая пяточная часть для обуви детей школьной группы – это обувь с 32 размера. Обувь ясельной группы должна иметь только закрытую пяточную часть. Уже с 23 размера – это малодетская группа, допускается фиксированная пяточная часть. Поскольку наличие пяточной части влияет на развитие стопы ребенка, эргономику и так далее. Нарушения требований технических регламентов Таможенного союза по показателям безопасности и маркировки, к сожалению, не единичны. Причем в основном в товарах импортного производства среди типичных нарушений при реализации обуви – отсутствие документов о подтверждении соответствия, а также несоблюдение требований безопасности.