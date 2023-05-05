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«Маленький ребёнок всё тянет в рот». Чем опасны некачественные детские игрушки?

05 мая 2023 16:11
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Многие химические вещества, созданные искусственно, небезопасны для здоровья человека. А если речь идет о детях, то здесь впору быть вдвойне осторожным, ведь иммунитет малышей еще не полностью сформирован, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

«Маленький ребёнок всё тянет в рот». Чем опасны некачественные детские игрушки?-1

Анна Чирская, заведующая сектором отдела госнадзора Инспекции Госстандарта по Минской области и городу Минску: 
Требования к игрушкам для детей до трех лет более жесткие, так как дети их чаще роняют, бьют, грызут. 

«Маленький ребёнок всё тянет в рот». Чем опасны некачественные детские игрушки?-4

Детям очень нравятся маленькие магнитные шарики, которые словно по волшебству сцепляются в интересные фигурки. Нравятся до такой степени, что те периодически их проглатывают. 

«Маленький ребёнок всё тянет в рот». Чем опасны некачественные детские игрушки?-7

Например, спиннеры, хоть уже и не главный тренд этого года, но явно хранятся на полках многих квартир. Они довольно легко разбираются на части, и дети могут незаметно, как и в случае с магнитами, проглотить мелкие детали. Такая история некоторое время назад случилась с мальчиком в Караганде, и извлекать кольцо из кишечника ребенка пришлось с помощью операции. 

Анна Чирская: 
Игрушки должны быть изготовлены и сконструированы таким образом, чтобы при применении их по назначению они не причинили опасности для жизни и здоровья детей, а также людей, присматривающих за ними. 

«Маленький ребёнок всё тянет в рот». Чем опасны некачественные детские игрушки?-10

Одними из самых опасных игрушек являются те, которые имеют мелкие детали. Они особенно вредны для детей до трех лет и могут вызвать удушье, если ребенок ее проглотит. Важно: для каждого возраста должны быть свои игрушки. 

Анна Чирская: 
Дети вообще непредсказуемы, поэтому, конечно, любая игрушка, которая используется не по возрасту, игнорируются предупреждающие надписи, может принести вред здоровью ребенка. 

Если в доме есть карапуз, мелкие предметы лучше убрать подальше. Такое правило известно большинству мам. Однако печальные случаи происходят сплошь и рядом, поэтому не стоит закрывать глаза на ограничения по возрасту и инструкцию. 

«Маленький ребёнок всё тянет в рот». Чем опасны некачественные детские игрушки?-13

Ярослав Скуматов, ведущий инженер по испытаниям БелГИМ: 
В данной лаборатории у нас испытывается так называемый показатель – физико-механические свойства игрушек. Это, скажем так, габаритные размеры, какие-то физически свойства. Допустим, погремушки – это игрушки для детей с рождения. К ним предъявляются особые требования по размерам. 

«Маленький ребёнок всё тянет в рот». Чем опасны некачественные детские игрушки?-16

Ярослав Скуматов: 
Вот, например, такая погремушка проверяется. Скажем так, специальное приспособление – это имитация рта ребенка, и проверяются габариты самой погремушки. То есть маленький ребенок все тянет в рот, соответственно, были исследованы стандартные размеры рта ребенка и сделаны такие приспособления. То есть, допустим, вот эта погремушка – здесь с ней все хорошо. Она не проходит этот шаблон, и не видно с обратной стороны, значит ребенок может спокойно, скажем так, брать ее в рот. 

Игрушечная индустрия не стоит на месте. Яркие, приятные на ощупь, красивые, говорящие, поющие. Как же родителям не растеряться и сделать правильный выбор среди такого игрушечного разнообразия? Ведь возрастные рекомендации на упаковках зачастую похожи – от трех лет, и бывает очень сложно понять, когда игрушка действительно необходима. 

«Маленький ребёнок всё тянет в рот». Чем опасны некачественные детские игрушки?-19

Анна Чирская: 
Особые требования предъявляются к материалам, из которых изготовлены. Также недопустимо применение натуральной кожи, меха, ворсованных материалов, так как возможна миграция волокон ворса и попадание в дыхательные пути. 

Некачественные игрушки могут спровоцировать обострение уже имеющихся хронических заболеваний, а также вызвать новые. Поэтому покупать детские товары лучше всего в специализированных магазинах, требуя сертификат. В противном случае возрастает риск приобрести токсичную игрушку, содержащую недопустимое количество опасных химикатов. 

Анна Чирская: 
Применение материала для игрушек должно уже изначально быть безопасным. То есть опасным, неопасным – это все проходит подтверждение соответствия в лабораториях аккредитованных. То есть уже от этого, скажем, отталкиваются, использовать ли данный материал для игрушек либо других целей, если по показателям проходит. 

«Маленький ребёнок всё тянет в рот». Чем опасны некачественные детские игрушки?-22

Одними из самых опасных являются игрушки из поливинилхлорида. ПВХ является распространенным видом пластмассы, который изготавливается нагреванием нефти и хлора. Сам по себе ПВХ безопасен, однако недобросовестные производители могут использовать добавки, вредные для организма, такие как фталаты, фенол, ртуть и формальдегиды. 

Анна Чирская: 
Относительно недавно было обнаружено: так популярно сейчас воздушный пластилин, изготовленный в Китае, с превышением допустимого уровня формальдегида в пять раз. 

«Маленький ребёнок всё тянет в рот». Чем опасны некачественные детские игрушки?-25

Не стоит игнорировать маркировку товара. Она должна быть на упаковке или самой игрушке, хорошо видна и написана на русском языке. Если игрушка предназначена для детей до трех лет, то в маркировке указывается ее состав. На деле узнать, опасна ли игрушка, можно и другим способом. В качественной используются качественные красители, цвет сохраняется не один год и не исчезает после первой стирки. А вот токсичная игрушка зачастую имеет неприятный, резкий химический запах. 

Анна Чирская: 
Резкий и специфический запах не допустим в игрушках для детей любого возраста, так как может оказывать серьезное влияние на верхние дыхательные пути. То есть наличие каких-то химических, токсичных веществ будет неблагоприятно влиять на здоровье ребенка. 

«Маленький ребёнок всё тянет в рот». Чем опасны некачественные детские игрушки?-28

В 2022 году на территории Республики Беларусь было запрещено к ввозу и обращению 156 наименований игрушек – это порядка 11 % от всей выявленной опасной продукции. 

Анна Чирская: 
Типичными нарушениями, выявленными по опасной продукции, было превышение допустимого уровня формальдегида, опять же, превышение уровня звука в озвученных игрушках. Интенсивность запаха не соответствовала показателям безопасности, установленным в техническом регламенте. 

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# Торговля # общество # Фотофакт

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