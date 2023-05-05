«Маленький ребёнок всё тянет в рот». Чем опасны некачественные детские игрушки?

Многие химические вещества, созданные искусственно, небезопасны для здоровья человека. А если речь идет о детях, то здесь впору быть вдвойне осторожным, ведь иммунитет малышей еще не полностью сформирован, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Анна Чирская, заведующая сектором отдела госнадзора Инспекции Госстандарта по Минской области и городу Минску:

Требования к игрушкам для детей до трех лет более жесткие, так как дети их чаще роняют, бьют, грызут.

Детям очень нравятся маленькие магнитные шарики, которые словно по волшебству сцепляются в интересные фигурки. Нравятся до такой степени, что те периодически их проглатывают.

Например, спиннеры, хоть уже и не главный тренд этого года, но явно хранятся на полках многих квартир. Они довольно легко разбираются на части, и дети могут незаметно, как и в случае с магнитами, проглотить мелкие детали. Такая история некоторое время назад случилась с мальчиком в Караганде, и извлекать кольцо из кишечника ребенка пришлось с помощью операции. Анна Чирская:

Игрушки должны быть изготовлены и сконструированы таким образом, чтобы при применении их по назначению они не причинили опасности для жизни и здоровья детей, а также людей, присматривающих за ними.

Одними из самых опасных игрушек являются те, которые имеют мелкие детали. Они особенно вредны для детей до трех лет и могут вызвать удушье, если ребенок ее проглотит. Важно: для каждого возраста должны быть свои игрушки. Анна Чирская:

Дети вообще непредсказуемы, поэтому, конечно, любая игрушка, которая используется не по возрасту, игнорируются предупреждающие надписи, может принести вред здоровью ребенка. Если в доме есть карапуз, мелкие предметы лучше убрать подальше. Такое правило известно большинству мам. Однако печальные случаи происходят сплошь и рядом, поэтому не стоит закрывать глаза на ограничения по возрасту и инструкцию.

Ярослав Скуматов, ведущий инженер по испытаниям БелГИМ:

В данной лаборатории у нас испытывается так называемый показатель – физико-механические свойства игрушек. Это, скажем так, габаритные размеры, какие-то физически свойства. Допустим, погремушки – это игрушки для детей с рождения. К ним предъявляются особые требования по размерам.

Ярослав Скуматов:

Вот, например, такая погремушка проверяется. Скажем так, специальное приспособление – это имитация рта ребенка, и проверяются габариты самой погремушки. То есть маленький ребенок все тянет в рот, соответственно, были исследованы стандартные размеры рта ребенка и сделаны такие приспособления. То есть, допустим, вот эта погремушка – здесь с ней все хорошо. Она не проходит этот шаблон, и не видно с обратной стороны, значит ребенок может спокойно, скажем так, брать ее в рот. Игрушечная индустрия не стоит на месте. Яркие, приятные на ощупь, красивые, говорящие, поющие. Как же родителям не растеряться и сделать правильный выбор среди такого игрушечного разнообразия? Ведь возрастные рекомендации на упаковках зачастую похожи – от трех лет, и бывает очень сложно понять, когда игрушка действительно необходима.

Анна Чирская:

Особые требования предъявляются к материалам, из которых изготовлены. Также недопустимо применение натуральной кожи, меха, ворсованных материалов, так как возможна миграция волокон ворса и попадание в дыхательные пути. Некачественные игрушки могут спровоцировать обострение уже имеющихся хронических заболеваний, а также вызвать новые. Поэтому покупать детские товары лучше всего в специализированных магазинах, требуя сертификат. В противном случае возрастает риск приобрести токсичную игрушку, содержащую недопустимое количество опасных химикатов. Анна Чирская:

Применение материала для игрушек должно уже изначально быть безопасным. То есть опасным, неопасным – это все проходит подтверждение соответствия в лабораториях аккредитованных. То есть уже от этого, скажем, отталкиваются, использовать ли данный материал для игрушек либо других целей, если по показателям проходит.

Одними из самых опасных являются игрушки из поливинилхлорида. ПВХ является распространенным видом пластмассы, который изготавливается нагреванием нефти и хлора. Сам по себе ПВХ безопасен, однако недобросовестные производители могут использовать добавки, вредные для организма, такие как фталаты, фенол, ртуть и формальдегиды. Анна Чирская:

Относительно недавно было обнаружено: так популярно сейчас – воздушный пластилин, изготовленный в Китае, с превышением допустимого уровня формальдегида в пять раз.

Не стоит игнорировать маркировку товара. Она должна быть на упаковке или самой игрушке, хорошо видна и написана на русском языке. Если игрушка предназначена для детей до трех лет, то в маркировке указывается ее состав. На деле узнать, опасна ли игрушка, можно и другим способом. В качественной используются качественные красители, цвет сохраняется не один год и не исчезает после первой стирки. А вот токсичная игрушка зачастую имеет неприятный, резкий химический запах. Анна Чирская:

Резкий и специфический запах не допустим в игрушках для детей любого возраста, так как может оказывать серьезное влияние на верхние дыхательные пути. То есть наличие каких-то химических, токсичных веществ будет неблагоприятно влиять на здоровье ребенка.